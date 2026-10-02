आजमगढ़ में साइबर ठगों ने मोबाइल हैक कर अलग-अलग खातों से निकाले 10.84 लाख रुपये

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। कोतवाली थाना क्षेत्र के पठखौली गांव निवासी राजाराम यादव से साइबर ठगों ने वरिष्ठ नागरिक पत्र बनवाने का झांसा देकर 9.47 लाख रुपये की ठगी कर ली। पीड़ित की शिकायत पर साइबर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। राजाराम ने तहरीर देते हुए पुलिस को बताया कि 28 सितंबर की शाम करीब छह बजे उनके मोबाइल पर वरिष्ठ नागरिक पत्र बनवाने से संबंधित संदेश आया।

संदेश खोलने के बाद बैंक आफ इंडिया का फार्म खुलकर आया। वरिष्ठ नागरिक पत्र बनवाने के लिए फार्म भरकर अपलोड करते ही खाते से 4,78,500 रुपये और खाते से जुड़े क्रेडिट कार्ड से 4,68,759.26 रुपये निकाल लिए गए। इस तरह कुल 9,47,259.26 रुपये की ठगी हुई। ठगी का पता चलते ही तुरंत राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर दो शिकायतें दर्ज कराई हैं।

उन्होंने साइबर थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कर रकम वापस कराने की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में पता चला कि साइबर अपराधियों ने एपीके फाइल भेज कर मोबाइल हैक कर लिया था। इसके बाद खाते से धनराशि की निकासी कर लिया।



क्रेडिट कार्ड से 1.34 लाख की आनलाइन ठगी

अतरौलिया थाना क्षेत्र के मोराजपुर खुर्द गांव निवासी योगेश कुमार त्रिपाठी के क्रेडिट कार्ड से साइबर ठगों ने 1,34,467 रुपये निकाल लिए। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थनापत्र देकर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। योगेश ने बताया कि वह एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं। 23 सितंबर को शाम करीब 4:13 बजे उनके मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से काल आई।