दूल्हे के शराब पीने पर नाराज हुई दुल्हन, विवाद होने पर वर पक्ष को बना लिया बंधक

जागरण संवाददाता, मेंहनगर (आजमगढ़)। क्षेत्र के रविदास नगर में वधू पक्ष ने दूल्हे के शराब पीकर शादी में बैठने को लेकर हुए विवाद के बाद बंधक बना लिया।सोमवार को पंचायत के बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे का सामान वापस कर नाता तोड़ लिया। तब जाकर मामला शांत हुआ।

रविदास नगर क्षेत्र के एक गांव में शादी थी, मेंहनगर थाना क्षेत्र के सिंहपुर से धूमधाम के साथ बारात गांव पहुंची। जयमाल के बाद सिंदूर दान के समय दुल्हन ने दूल्हे पर शराब पीकर मंडप में बैठने का आरोप लगाते हुए शादी करने से मना कर दिया। जिसके बाद दोनों पक्षों में कहासुनी होने लगी।