Azamgarh News: पुलिस के हत्थे चढ़ा 25 हजार का इनामी बदमाश, गैंगस्टर मामले में था वांछित; तमंचा बरामद

संगठित गिरोह बनाकर मिलावटी शराब कारोबार व चोरी की घटनाओं के लिए कुख्यात गैंग के लीडर व उसके एक अन्य साथी के खिलाफ जिला प्रशासन की संस्तुति पर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। इस कार्रवाई के बाद पाबंद किए गए अभियुक्तों में सरगना अबू ओसामा उर्फ अबू और मोहम्मद आलम की गिरफ्तारी के लिए एसपी द्वारा इनाम घोषित किया गया था।

पकड़े गए अभियुक्त के खिलाफ पांच संगीन मामले दर्ज बताए गए हैं।- सांकेत‍िक तस्‍वीर

आजमगढ़, जागरण संवाददाता। गैंगस्टर के मामले में वांछित 25 हजार का इनामी अपराधी बुधवार की सुबह मुबारकपुर कस्बे में शहीद नगर मोड़ के समीप पुलिस के हत्थे चढ़ गया। उसके कब्जे से पुलिस ने तमंचा व कारतूस बरामद किया है। पुल‍िस ने गैंगस्‍टर एक्‍ट के तहत की थी कार्रवाई संगठित गिरोह बनाकर मिलावटी शराब कारोबार व चोरी की घटनाओं के लिए कुख्यात गैंग के लीडर व उसके एक अन्य साथी के खिलाफ जिला प्रशासन की संस्तुति पर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। इस कार्रवाई के बाद पाबंद किए गए अभियुक्तों में सरगना अबू ओसामा उर्फ अबू सहमा निवासी इस्लामपुरा और मोहम्मद आलम ग्राम सलारपुर थाना क्षेत्र मुबारकपुर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा इनाम घोषित किया गया था। पुलि‍स के हत्‍थे चढ़ा 25 हजार का इनामी अबू फरार चल रहा 25 हजार का इनामी अबू ओसामा उर्फ अबू सहमा बुधवार की सुबह मुबारकपुर कस्बा स्थित शहीद नगर मोड़ पर असलहे के साथ पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पकड़े गए अभियुक्त के खिलाफ पांच संगीन मामले दर्ज बताए गए हैं।

Edited By: Vinay Saxena