आजमगढ़: कान के अंदर छिपा रखी थी ब्लूटूथ डिवाइस, UPSSSC परीक्षा में ऐसे पकड़ा गया नकलची

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्राविधिक सहायक ग्रुप-सी की लिखित परीक्षा में शिब्ली इंटर कॉलेज केंद्र पर कान में ब्लूटूथ डिवाइस लगाकर नकल करने का प्रयास कर रहे एक परीक्षार्थी को केंद्र व्यवस्थापक इमरान खान ने पकड़ लिया।

केंद्र व्यवस्थापक के तहरीर पर आरोपित के खिलाफ शहर कोतवाली में मामला दर्ज कर लिया गया। अपर पुलिस अधीक्षक यातायात पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपित को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। पकड़े गए आरोपित की पहचान वाराणसी के जंसा थाना क्षेत्र के भड़ाव गांव निवासी आलोक पटेल के रूप में हुई। केंद्र व्यवस्थापक इमरान खान ने बताया कि परीक्षा के दौरान आरोपित परीक्षार्थी की गतविधि कुछ संदिग्ध लगने पर जब उसकी जांच की गई तो कुछ नहीं मिला।