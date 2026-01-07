माघ मेला के लिए श्रद्धालु बुक करा सकेंगे बस, रोडवेज ने शुरु की व्यापक तैयारी

Language
    By Ved Prakash Sharma Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 03:11 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, आजमगढ़। आस्था की राह अब और आसान हो गई है। आस्था, श्रद्धा और संगम स्नान के पावन पर्व माघ मेला में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए इस बार यात्रा पहले से कहीं अधिक सुगम होने जा रही है। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग ने माघ मेला के लिए रोडवेज बसों की अग्रिम बुकिंग व्यवस्था शुरू करने का निर्णय लिया है। इस पहल से न केवल यात्रियों को भीड़ और अव्यवस्था से राहत मिलेगी, बल्कि सुरक्षित और सुचारु आवागमन भी सुनिश्चित होगा।

    परिवहन विभाग की ओर से माघ मेला के लिए आजमगढ़ परिक्षेत्र से करीब 400 अतिरिक्त बसों का संचालन कराने का निर्णय लिया गया। परिवहन विभाग द्वारा चिन्हिंत स्थानों से बसों का संचालन किया जाएगा। हर वर्ष माघ मेला के दौरान जिलें से भारी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचते हैं। बसों की अनिश्चित उपलब्धता और लंबी कतारों के कारण यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था।

    इसी समस्या को देखते हुए इस बार परिवहन विभाग द्वारा विशेष योजना तैयार की गई है, जिसके अंतर्गत श्रद्धालु पहले से ही अपनी यात्रा के लिए बस टिकट बुक करा सकेंगे। मेला जाने वाले दूर-दराज जाने वाले श्रद्धालुओं को प्राथमिकता दी जाएगी। चिन्हिंत स्थानों पर निर्धारित समय पर बसें खड़ी रहेगी, जिसमें श्रद्धालु बसों से कर सकेंगे।

    इसके साथ ही समूह में यात्रा करने वाले श्रद्धालु विशेष सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ग्रुप में यात्रा करने वाले श्रद्धालु आरएम कार्यालय आकर बसों की बुकिंग करा सकते है। श्रद्धालुओं को प्राथमिकता देते हुए उनके नजदीकी स्थानों पर निर्धारित समय में बसें उपलब्ध रहेगी।

     

    माघ मेला के लिए बसों की बुकिंग शुरु की गई है, जो भी श्रद्धालु ग्रुप में या फिर अकेले जाना चाहते है तो बस की बुकिंग कार्यालय आकर करा सकते है। श्रद्धालुओं को इस व्यवस्था से यात्रा भी सुगम होगी।- मनोज वाजपेयी, आरएम।