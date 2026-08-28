आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भीषण बस हादसा, पिलर से टकराई रोडवेज बस; ड्राइवर समेत दो की मौत

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। पवई थाना क्षेत्र के माइलस्टोन 191 पर चकिया गांव के समीप की गुरुवार की देर रात बेल्थरा डिपो की यात्रियों से भरी बस गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के पिलर से टकरा गई।

हादसे में बस चालक समेत दो की मौत हो गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि बस के परखच्चे उड़ गए, मौके चीख पुकार मच गई। सूचना पर पहुंचे पुलिस और यूपीडा राहत कर्मियों ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। इसके बाद घायलों का हाल-चाल जानने डीएम रविंद्र कुमार समेत स्वास्थ्य विभाग के भी अधिकारी पहुंच गए।

जनपद मऊ के मधुबन थाना क्षेत्र के कस्बा निवासी 35 वर्षीय रजनीकांत बेल्थरा डिपो की बस चलाते थे। देर रात करीब 35 यात्रियों को लेकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे होते हुए लखनऊ से बलिया जा रहे थे। पवई थाना क्षेत्र के माइलस्टोन 191 पर चकिया गांव के समीप पहुंचे कि इसी दौरान पीछे से पशु लदा पिकअप ओवरटेक कर आगे निकल रहा था।