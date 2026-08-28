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आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भीषण बस हादसा, पिलर से टकराई रोडवेज बस; ड्राइवर समेत दो की मौत

By Digital Desk Edited By: Sakshi Gupta
Updated: Fri, 28 Aug 2026 10:48 AM (IST)

आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर यात्रियों से भरी रोडवेज बस गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के पिलर से टकरा गई। इस भीषण ...और पढ़ें

हादसे में दो लोगों की मौत।

हादसे में दो लोगों की मौत।﻿

HighLights

  1. आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर यात्रियों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त।

  2. हादसे में बस चालक और एक अज्ञात महिला की मौत।

  3. कई यात्री गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती।

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। पवई थाना क्षेत्र के माइलस्टोन 191 पर चकिया गांव के समीप की गुरुवार की देर रात बेल्थरा डिपो की यात्रियों से भरी बस गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के पिलर से टकरा गई।

हादसे में बस चालक समेत दो की मौत हो गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि बस के परखच्चे उड़ गए, मौके चीख पुकार मच गई। सूचना पर पहुंचे पुलिस और यूपीडा राहत कर्मियों ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। इसके बाद घायलों का हाल-चाल जानने डीएम रविंद्र कुमार समेत स्वास्थ्य विभाग के भी अधिकारी पहुंच गए।

जनपद मऊ के मधुबन थाना क्षेत्र के कस्बा निवासी 35 वर्षीय रजनीकांत बेल्थरा डिपो की बस चलाते थे। देर रात करीब 35 यात्रियों को लेकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे होते हुए लखनऊ से बलिया जा रहे थे। पवई थाना क्षेत्र के माइलस्टोन 191 पर चकिया गांव के समीप पहुंचे कि इसी दौरान पीछे से पशु लदा पिकअप ओवरटेक कर आगे निकल रहा था।

जैसे ही पिकअप रोडवेज बस के आगे निकला, बस का अगला हिस्सा पिकअप में सट गया। इसके बाद बस अनियंत्रित हो गई और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के पिलर से जा टकरा गई।

पिकअप भी आगे चलकर अनियंत्रित होकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे पलट गया। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस और यूपीडा के राहत कर्मियों ने घायलो को लेकर जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां बस चालक रजनीकांत और एक अज्ञात महिला की मौत हो गई। जबकि अन्य लोग गंभीर रूप से घायल है। घटना के बाद घायलों को बेहतर उपचार के लिए अस्पताल पहुंचे डीएम रविंद्र कुमार ने सीएमओ डा ननकू राम, एसआईसी सतीश कनौजिया को निर्देश दिया।

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