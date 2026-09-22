आजमगढ़ में पूजा के दौरान बुआ विवाद, गुस्साए पति ने पत्नी और 2 पंडितों की गोली मारकर की हत्या

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। अहरौला थाना क्षेत्र के शंभूपुर गांव में मंगलवार शाम घर में हो रही पूजा के दौरान हुए विवाद में पत्नी सहित दो पंडितों की मौत हो गई। प्रारंभिक सूचना के अनुसार अरविंद सिंह ने पंडितों से आधार कार्ड मांगने को लेकर हुए विवाद के बाद पिस्टल से फायरिंग कर दी।

गोली लगने से उसकी पत्नी बबीता और दो पंडितों महेंद्र पाठक, अखिलेश मिश्रा की मौत हो गई। घटना के बाद पूजा में शामिल अन्य पंडित मौके से भाग निकले। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच गए और जांच शुरू कर दी।