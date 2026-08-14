आजमगढ़ में पुलिस मुठभेड़ में दो चोर गिरफ्तार, पैर में गोली लगने से घायल

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। तरवां थाना क्षेत्र में गुरुवार को पुलिस और अंतर्जनपदीय टप्पेबाज/चोरों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया।

पुलिस ने उसके एक साथी को मौके से गिरफ्तार कर लिया। वहीं, मुठभेड़ के दौरान फरार हुए तीसरे आरोपित को पकड़ने के लिए की गई घेराबंदी के दौरान मेंहनगर पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसमें वह पैर में गोली लगने से घायल हो गया।

इसमें गाजीपुर के भांवरकोल थाना क्षेत्र के सुखदेहरा निवासी 25 वर्षीय मुकेश यादव पुत्र अनिल यादव पैर में गोली लगने से घायल हो गया। उसे पुलिस ने घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया। उसका साथी कुसनपुरा निवासी कमलेश पुत्र स्व. फतीगन भी मौके से पकड़ा गया, जबकि अंधेरे का लाभ उठाकर उनका एक साथी विकास यादव फरार हो गया। फरार विकास यादव की गिरफ्तारी के लिए आसपास के थानों को सतर्क किया गया।

इसी क्रम में मेहनगर थाना क्षेत्र के कटहन नहर पुलिया के पास पुलिस ने घेराबंदी की। यहां हुई मुठभेड़ में गाजीपुर निवासी 22 वर्षीय विकास यादव पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने घायल दोनों अभियुक्तों को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया।

अभियुक्तों के कब्जे से टप्पेबाजी से संबंधित पीली धातु के सामान, मोटरसाइकिल, अवैध तमंचा-कारतूस और नकदी बरामद की गई है। मौके पर फील्ड यूनिट द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के अनुसार मामले में अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है।