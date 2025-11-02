Language
    आजमगढ़ में ड‍िप्‍टी एसपी पत्‍नी और डाक्‍टर पत‍ि के बीच विवाद, पत्‍नी बोली -"जेल में डाल दूंगी"

    By Arvind tiwariEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 02:48 PM (IST)

    आजमगढ़ में सीओ सदर आस्था जायसवाल और उनके पति डॉ. सत्यम के बीच विवाद गहरा गया है। डॉ. सत्यम ने आरोप लगाया है कि आस्था ने बच्चे का टाइटल बिना पूछे बदल दिया और घर वापस चलने से इनकार करते हुए जेल में डालने की धमकी दी। डॉ. सत्यम ने तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। उनका कहना है कि आस्था को खुद फैसला लेना चाहिए कि वह साथ रहना चाहती हैं या नहीं।

    प्रोफेसर डा. सत्यम और आस्‍था जायसवाल की व‍िवाह के दौरान तस्‍वीर। - फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, आजमगढ़। सीओ सदर आस्था जायसवाल का अपने पति मेडिकल कालेज चक्रपानपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर डा. सत्यम से बच्चे के टाइटल बदलने व दोबारा घर ले जाने के विवाद ने इतना तूल पकड़ लिया कि उन्होंने पति पर ही वर्दी की हनक का इस्तेमाल कर जेल में डाल देने धमकी दे डाला।

    पत्‍नी ने कहा कि न ही घर जाऊंगी और न ही तुम्हारे साथ रहना है। अधिक बोलोगे तो जेल में डाल दूंगी। फिलहाल पति ने तलाक के लिए कोर्ट में वाद फाइल किया है। दोनों अलग-अलग रह रहे हैं।

    सीओ सदर आस्था जायसवाल और उनके पति डा. सत्यम के बीच शादी के एक माह बाद ही विवाद शुरू हो गया था। शादी के समय सीओ आस्था की पोस्टिंग प्रयागराज में थी। सहमति से जून-2023 में हुई थी। अप्रैल-2024 में आस्था ने एक बच्चे को जन्म दिया।

    बच्चे के नाम का टाइटिल बिना पूछे बदलने का आरोप भी सीओ सदर आस्था जायसवाल पर डा. सत्यम ने लगाया है। डा. सत्यम का कहना है कि आस्था को खुद से निर्णय लेना चाहिए कि वह साथ रहेंगी या अलग। डा. सत्यम ने बताया कि जब बच्चा पैदा हुआ तो परिवार में खुशी का माहौल था।

    बच्चे को प्रयागराज देखने के लिए बनारस से इनके पिता मनमोहन गुप्ता आए। प्रयागराज में मां और डा. सत्यम पहले से थे। कुछ देर बाद आस्था की मां डा. सत्यम के परिवार को प्रयागराज से घर छोड़कर जाने के लिए कह दिया। अक्टूबर माह में दोबारा घर चलने की बात कही तो आस्था ने घर नहीं जाने की बात कहते हुए जेल में डाल देने की धमकी दे डाला।

    मार्च-2025 में कोर्ट में तलाक के लिए वाद फाइल कर दिया है। डा. सत्यम ने बताया कि एसपी डा. अनिल कुमार से मुलाकात करके पूरी बात बताई है। मामले में एसपी डा. अनिल कुमार का कहना है कि यह उनका आपसी विवाद है। सीओ सदर के पति ने मुलाकात की थी लेकिन उन्होंने कोई लिखित शिकायत नहीं की है।

    बलिया की निवासी सीओ सदर आस्था जायसवाल ने पति द्वारा लगाए जा रहे सारे आरोप निराधार बताया है। अगर प्रताड़ित करना होता तो पहले ही मामला दर्ज करा देतीं। मामला न्यायालय में होने के बाद भी वह कार्यालय पहुंच बेवजह हंगामा कर रहे हैं।