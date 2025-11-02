जागरण संवाददाता, आजमगढ़। सीओ सदर आस्था जायसवाल का अपने पति मेडिकल कालेज चक्रपानपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर डा. सत्यम से बच्चे के टाइटल बदलने व दोबारा घर ले जाने के विवाद ने इतना तूल पकड़ लिया कि उन्होंने पति पर ही वर्दी की हनक का इस्तेमाल कर जेल में डाल देने धमकी दे डाला।

पत्‍नी ने कहा कि न ही घर जाऊंगी और न ही तुम्हारे साथ रहना है। अधिक बोलोगे तो जेल में डाल दूंगी। फिलहाल पति ने तलाक के लिए कोर्ट में वाद फाइल किया है। दोनों अलग-अलग रह रहे हैं। सीओ सदर आस्था जायसवाल और उनके पति डा. सत्यम के बीच शादी के एक माह बाद ही विवाद शुरू हो गया था। शादी के समय सीओ आस्था की पोस्टिंग प्रयागराज में थी। सहमति से जून-2023 में हुई थी। अप्रैल-2024 में आस्था ने एक बच्चे को जन्म दिया।

बच्चे के नाम का टाइटिल बिना पूछे बदलने का आरोप भी सीओ सदर आस्था जायसवाल पर डा. सत्यम ने लगाया है। डा. सत्यम का कहना है कि आस्था को खुद से निर्णय लेना चाहिए कि वह साथ रहेंगी या अलग। डा. सत्यम ने बताया कि जब बच्चा पैदा हुआ तो परिवार में खुशी का माहौल था।

बच्चे को प्रयागराज देखने के लिए बनारस से इनके पिता मनमोहन गुप्ता आए। प्रयागराज में मां और डा. सत्यम पहले से थे। कुछ देर बाद आस्था की मां डा. सत्यम के परिवार को प्रयागराज से घर छोड़कर जाने के लिए कह दिया। अक्टूबर माह में दोबारा घर चलने की बात कही तो आस्था ने घर नहीं जाने की बात कहते हुए जेल में डाल देने की धमकी दे डाला।

मार्च-2025 में कोर्ट में तलाक के लिए वाद फाइल कर दिया है। डा. सत्यम ने बताया कि एसपी डा. अनिल कुमार से मुलाकात करके पूरी बात बताई है। मामले में एसपी डा. अनिल कुमार का कहना है कि यह उनका आपसी विवाद है। सीओ सदर के पति ने मुलाकात की थी लेकिन उन्होंने कोई लिखित शिकायत नहीं की है।