आजमगढ़ में प्रतियोगी परीक्षाओं में सेंध लगाने वाला अंतरजनपदीय नकल माफिया गिरफ्तार, ये चीजें हुईं बरामद

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। कोतवाली पुलिस ने मंगलवार को प्रतियोगी परीक्षाओं में सेंध लगाने वाले अंतरजनपदीय नकल माफिया वाराणसी के जंसा थाना क्षेत्र के कुरौना सरौनी निवासी वीरेंद्र कुमार राय उर्फ बाबू को नरौली स्थित प्राइवेट बस अड्डा से गिरफ्तार किया है। तलाशी के दौरान पुलिस ने उसके पास से मोबाइल फोन बरामद किया है।

शहर कोतवाल यादवेंद्र पांडेय ने दो दिन पूर्व शिब्ली नेशनल इंटर कालेज में आयोजित यूपीएसएसएससी की मुख्य परीक्षा हो रही थी। परीक्षा के दौरान ब्लाक-ए के कक्ष में परीक्षा दे रहे अभ्यर्थी आलोक पटेल निवासी ग्राम भड़ाव, थाना जंसा, जनपद वाराणसी की गतिविधियां संदिग्ध प्रतीत होने पर कक्ष निरीक्षकों द्वारा जांच की गई तो उसके कान के अंदर से एक ब्लूटूथ डिवाइस और अंडरवियर में एक ब्लूटूथ डिवाइस में सिम कार्ड के साथ दो सेल बैटरी बरामद हुई थी।

मौके से किया गिरफ्तार पूछताछ में अभ्यर्थी ने बताया कि परीक्षा में पास कराने के उद्देश्य से प्रश्नों के उत्तर बताकर डिवाइस उपलब्ध कराई गई थी। इस दौरान प्रचलित विवेचना के दौरान उपनिरीक्षक अभिषेक कुमार मिश्रा, राजेन्द्र कुमार मय पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र में चेकिंग कर रहे थे कि मुखबिर से सूचना मिली की प्रतियोगी परीक्षाओं में सेंध लगाने वाला अंतरजनपदीय नकल माफिया वीरेंद्र कुमार राय उर्फ बाबू प्राइवेट बस अड्डा पर खड़ा है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया।

पूछताछ में आरोपित ने बताया कि मित्र आनंद पटेल एवं कुश पटेल, निवासीगण जनपद वाराणसी के साथ मिलकर परीक्षा में अभ्यर्थियों को पास कराने की व्यवस्था करने वाले व्यक्तियों से सम्पर्क किया गया था। अभियुक्त के अनुसार यूपीएसएसएससी प्राविधिक मुख्य परीक्षा में आलोक पटेल को पास कराने के लिए छह लाख में सौदा तय हुआ था। परीक्षा में नकल कराने के लिए आलोक पटेल को एक ईयर डिवाइस और एक ब्लूटूथ डिवाइस उपलब्ध कराई गई थी।