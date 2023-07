आजमगढ़ में लूट की सूचना पर सक्रियता न दिखाने पर एसआइ व सिपाही निलंबित, पीड़ित ने डायल 112 को दी थी सूचना

पीड़ित की सूचना के बाद कुछ दूर खड़ी 112 पीआरवी पर तैनात जवानों ने सक्रियता दिखाई होती तो बदमाश पुलिस की गिरफ्त में होते। आइजी अखिलेश कुमार ने जवानों की इस लापरवाही पर पीआरवी पर तैनात एसआइ हरेराम व आरक्षी सत्यवीर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही पूरी प्रकरण की जांच कराने का निर्देश दिया है।

आजमगढ़ में लूट की सूचना पर सक्रियता न दिखाने पर एसआइ व सिपाही निलंबित

जागरण संवाददाता, आजमगढ़ : पीड़ित की सूचना के बाद कुछ दूर खड़ी 112 पीआरवी पर तैनात जवानों ने सक्रियता दिखाई होती तो बदमाश पुलिस की गिरफ्त में होते। आइजी अखिलेश कुमार ने जवानों की इस लापरवाही पर पीआरवी पर तैनात एसआइ हरेराम व आरक्षी सत्यवीर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही पूरी प्रकरण की जांच कराने का निर्देश दिया है। आइजी के इस कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मच गया है। शहर कोतवाली क्षेत्र के रोडवेज स्थित एक शापिंग माल के पास सोमवार की दोपहर में दो बाइक सवार तीन बदमाशों ने असलहे के बल पर दिनदहाड़े रेडिएंट कंपनी गोरखपुर में एजेंट प्रमोद कुमार निवासी रानीपुर थाना मुबारकपुर से कलेक्शन के आठ लाख रुपये लूट लिए। उसके बाद फरार हो गए। घटना के बाद पीड़ित ने पीआरवी को दी थी सूचना घटना के तत्काल बाद पीड़ित ने कुछ दूर खड़ी पीआरवी वाहन पर तैनात एसआइ हरेराम व आरक्षी सत्यवीर को घटना की सूचना दी। इस पर जवानों ने किसी तरह की सक्रियता नहीं दिखाई और न ही कंट्रोल का सूचना देते हुए लुटेरों का पीछा किया। घटना के तत्काल बाद आइजी भी मौके पर पहुंच गए थे। उन्होंने पीड़ित से पूरी घटना की जानकारी ली, जवानों की लापरवाही सामने आने पर उन्होंने तत्काल निलंबन का आदेश दिया। एएसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि लापरवाही बरतने वाले दोनों जवानों को निलंबित किया जा रहा है। घटना के बाद उनकी भूमिका की जांच की जा रही है।

