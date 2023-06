Azamgarh News: हत्या के मामले में मुख्तार की वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए पेशी, गवाह के दर्ज हुए बयान

Mukhtar Ansari हत्या के मुकदमे में बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी को मंगलवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। बयान दर्ज होने के बाद मुख्तार अंसारी व अन्य आरोपियों के अधिवक्ता की तरफ से गवाह से जिरह की गई। इसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई के लिए तीन जुलाई की तिथि नियत कर दी।

हत्या के मामले में मुख्तार की वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए पेशी, गवाह के बयान हुए दर्ज

जागरण संवाददाता, आजमगढ़ : हत्या के मुकदमे में बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी को मंगलवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। इस मुकदमे में विशेष लोक अभियोजक राधेश्याम मालवीय ने बताया कि मुकदमे में गवाह विश्वजीत सिंह उर्फ राहुल का बयान दर्ज किया गया। बयान दर्ज होने के बाद मुख्तार अंसारी व अन्य आरोपियों के अधिवक्ता की तरफ से गवाह से जिरह की गई। इसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई के लिए तीन जुलाई की तिथि नियत कर दी। हत्याकांड में मुख्तार पर साजिश का आरोप विदित हो कि फरवरी 2014 को तरवां थाना क्षेत्र के ऐरा कला गांव में सड़क निर्माण कार्य में लगे मजदूरों पर फायरिंग की गई थी। इसमें बिहार के गया निवासी मजदूर इकबाल की मौत हो गई थी, जबकि पांचू नाम का एक मजदूर घायल हो गया था। हत्याकांड में करीब सात महीने बाद मुख्तार अंसारी का नाम साजिश रचने के तौर पर सामने आया। इस मुकदमे में गवाही की प्रक्रिया चल रही है।

