Azamgarh News: पत्नी से विवाद पर पति ने ससुराल में फांसी लगाकर दी जान, पेड़ से लटका मिला शव

पत्नी से विवाद पर पति ने ससुराल में फांसी लगाकर दी जान, पेड़ से लटका मिला शव

संवाद सूत्र, पवई (आजमगढ़): उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के पवई थाना के टैनी गांव में शुक्रवार की रात पत्नी से हुए विवाद पर ससुराल में रह रहे 22 वर्षीय संतोष कुमार निवासी पूरारामजी ने फांसी लगाकर जान दे दी। स्वजन में कोहराम मच गया। अहरौला थाना के पूरारामजी निवासी संतोष कुमार छह माह से ससुराल टैनी गांव में पत्नी व बच्चों के साथ रहता थे। पति व पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता था। शुक्रवार की रात को भी दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। उसके बाद दोनों अपनी-अपनी जगह पर सोने चले गए। पेड़ से लटका मिला शव आधी रात बाद पत्नी ने देखा कि वह बिस्तर पर नहीं हैं। काफी खोजबीन के बाद घर के पीछे नीम के पेड़ पर गमछे के सहारे संतोष लटकते हुए मिले। पत्नी के चीखने पर परिवार के अन्य सदस्य पहुंच गए। आनन-फानन स्वजन माहुल स्थित एक निजी नर्सिंग होम ले गए, जहां डाक्टर ने मृत घोषित कर दिया। घर वालों ने पुलिस को सूचना दिया तो मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की चार पुत्री व एक पुत्र हैं।

