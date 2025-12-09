Azamgarh News: गोशाला में सांड के हमले से मनरेगा मजदूर की मौत, 3 बच्चों के सिर से उठा पिता का साया

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। जहानागंज थाना क्षेत्र के किशुनपुर गांव की सरकारी गोशाला में रविवार को साड़ के हमले से घायल मनरेगा मजदूर की मौत हो गयी। घटना के समय वह गोशाला में मवेशियों की देख रेख कर रहा था।

घंटो बाद दूसरे साथी के पहुंचने पर घटना की जानकारी हुई। इस दौरान साथी ने घायल मनरेगा मजदूर को राजकीय मेडिकल कॉलेज चक्रपानपुर में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

जहानागंज थाना क्षेत्र के किशुनपुर गांव निवासी 58 वर्षीय इकबाल मनरेगा मजदूर थे। ग्राम प्रधान सरकारी गोआश्रय स्थल में मवेशियों की देख रेख का काम इनसे लेते थे।

इकबाल के साथ दो तीन लोग और लोग गोशाला में काम करते थे। रविवार की शाम को इकबाल अकेले थे, इस दौरान एक साड़ ने अचानक उनके उपर हमला करके लहूलुहान कर दिया। इकबाल गोशाला में घायलावस्था में काफी देर तक पड़े थे।