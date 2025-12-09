Language
    Azamgarh News: गोशाला में सांड के हमले से मनरेगा मजदूर की मौत, 3 बच्चों के सिर से उठा पिता का साया

    By Ved Prakash Sharma Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 03:14 PM (IST)

    आजमगढ़ में गोशाला में सांड के हमले से एक मनरेगा मजदूर की मौत हो गई। मृतक मजदूर के तीन बच्चे हैं। घटना के समय वह गोशाला में मवेशियों की देख रेख कर रहा ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, आजमगढ़। जहानागंज थाना क्षेत्र के किशुनपुर गांव की सरकारी गोशाला में रविवार को साड़ के हमले से घायल मनरेगा मजदूर की मौत हो गयी। घटना के समय वह गोशाला में मवेशियों की देख रेख कर रहा था।

    घंटो बाद दूसरे साथी के पहुंचने पर घटना की जानकारी हुई। इस दौरान साथी ने घायल मनरेगा मजदूर को राजकीय मेडिकल कॉलेज चक्रपानपुर में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

    जहानागंज थाना क्षेत्र के किशुनपुर गांव निवासी 58 वर्षीय इकबाल मनरेगा मजदूर थे। ग्राम प्रधान सरकारी गोआश्रय स्थल में मवेशियों की देख रेख का काम इनसे लेते थे।

    इकबाल के साथ दो तीन लोग और लोग गोशाला में काम करते थे। रविवार की शाम को इकबाल अकेले थे, इस दौरान एक साड़ ने अचानक उनके उपर हमला करके लहूलुहान कर दिया। इकबाल गोशाला में घायलावस्था में काफी देर तक पड़े थे।

    घंटो बाद उनका दूसरा साथी शाम पांच बजे पहुंचा तो लोगों को घटना की जानकारी हुई। इसके बाद उसके साथी एवं अन्य लोग इलाज के लिए आनन-फानन में राजकीय मेडिकल कॉलेज चक्रपानपुर ले गए। यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत की सूचना से स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल है। मृतक के दो पुत्र और एक पुत्री है।

