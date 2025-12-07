आजमगढ़ में जमीन के विवाद में घर से लौटते समय बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। शहर कोतवाली क्षेत्र के जुनैदगंज के पास शनिवार की शाम बाइक सवार बदमाशों ने जमीनी विवाद में 39 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद मौके पर पहुंचे एसएसपी डा. अनिल कुमार ने जानकारी लेते हुए बदमाशों के गिरफ्तारी को तीन टीम गठित कर दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रौनापार थाना क्षेत्र के मारा करमैनीपट्टी गांव निवासी रजनीश पांडेय उर्फ राजू शनिवार को जिला महिला अस्पताल में नर्स के पद पर कार्यरत अपनी पत्नी रंजना पांडेय से मिलने बाइक से जा रहा था। शहर के जुनैदगंज के पास पीछे से आए बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी।

गोली मारने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों की सूचना पर कोतवाली थाना की पुलिस मौके पर पहुंच घायल रजनीश को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जहां इलाज के दौरान कुछ ही देर बाद रजनीश ने दम तोड़ दिया।

पत्नी रंजना ने बताया कि पति के बुआ का घर जीयनपुर में है, फूफा ने दूसरी शादी कर ली थी। जिसके बाद बुआ मायके में रजनीश के पास रहती थी। बुआ ने मरने से पहले अपनी जीयनपुर की जमीन रजनीश के नाम कर कर दी थी।