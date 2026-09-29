आजमगढ़ में जानलेवा हमले के दोषी को पांच वर्ष का सश्रम कारावास की सजा

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। जानलेवा हमले के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने गंभीर रूप से चोट पहुंचाने का दोषी पाते हुए मुस्लिम को पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश एंटी करप्शन कोर्ट नंबर एक अजय कुमार शाही ने मंगलवार यह सजा सुनाई है। दोषी मुस्लिम को 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

अर्थदंड की पूरी धनराशि पीड़ित को देने का आदेश दिया गया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार पवई थाना क्षेत्र के महुआ गांव निवासी वलीउल्लाह एक दिसंबर 2014 की रात शौच के बाद घर लौट रहा था। रास्ते में गांव के ही मुस्लिम और हिटलर ने उसे गाली देते हुए पैर में गोली मार दी।