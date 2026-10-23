आजमगढ़ में ऐतिहासिक लखराव पोखरे पर दिखेगी 66 साल पुरानी परंपरा की झलक, शरद पूर्णिमा पर लगेगा मेला और दंगल

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। कस्बे के ऐतिहासिक लखराव पोखरे पर शरद पूर्णिमा (रविवार) को 66 साल पुरानी परंपरा को कायम रखते हुए मेला व दंगल का आयोजन होगा। मेले की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कस्बे के विभिन्न वार्डों में अलग-अलग समितियों द्वारा 15 स्थानों पर देवी प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं।

रामलीला कमेटी के अध्यक्ष डॉ. अच्छेलाल व व्यापार मंडल अध्यक्ष सुभाष जायसवाल ने बताया कि मेले व दंगल में गैर जनपदों से दुकानदार व पहलवान आते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल के अलावा मेले में वालंटियर भी तैनात रहेंगे।