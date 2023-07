फूलपुर थाना क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से कुछ लोगों की मौत हो गई थी। इस मुकदमे में घटना के करीब छह महीने बाद सपा विधायक रमाकांत यादव को आरोपी बनाया गया। अब यह मुकदमा गवाही की प्रक्रिया में चल रहा है। सोमवार को अधिवक्ताओं की हड़ताल के चलते इस मुकदमे में कोई कार्रवाई नहीं हुई लिहाजा अदालत ने अगली तारीख 24 जुलाई नियत कर दी।

जेल में बंद सपा व‍िधायक रमाकांत यादव।- फाइल फोटो

आजमगढ़, जागरण संवाददाता। फतेहगढ़ जेल में बंद पूर्व सांसद और सपा के वर्तमान विधायक रमाकांत यादव को सोमवार को फूलपुर और पवई थाने में दर्ज दो अलग-अलग मुकदमों में एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। जहरीली शराब पीने से हो गई थी लोगों की मौत फूलपुर थाना क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से कुछ लोगों की मौत हो गई थी। इस मुकदमे में घटना के करीब छह महीने बाद सपा विधायक रमाकांत यादव को आरोपी बनाया गया। अब यह मुकदमा गवाही की प्रक्रिया में चल रहा है। वकीलों की हड़ताल के चलते इस मुकदमे में कोई कार्रवाई नहीं हुई सोमवार को अधिवक्ताओं की हड़ताल के चलते इस मुकदमे में कोई कार्रवाई नहीं हुई। लिहाजा अदालत ने अगली तारीख 24 जुलाई नियत कर दी। वहीं एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में पवई थाना में 2006 के शांति भंग के मुकदमे में अदालत ने अगली तारीख 20 जुलाई नियत की है।

