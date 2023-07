तरवां के ऐरा कला गांव में छह फरवरी 2014 को सड़क निर्माण में लगे बिहार के मजदूर राम इकबाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मुख्तार अंसारी सहित 11 लोग आरोपित बनाए गए थे। मुख्तार पर षडयंत्र रचने का आरोप लगा था। इसमें बाद में गैंगस्टर एक्ट का भी मुकदमा दर्ज हुआ था। मामले की सुनवाई आजमगढ़ एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है।

माफिया मुख्तार अंसारी की कोर्ट में दिखाई गई हेकड़ी अब उस पर भारी पड़ गई। - फाइल फोटो

आजमगढ़, जागरण संवाददाता। वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेशी के दौरान माफिया मुख्तार अंसारी की कोर्ट में दिखाई गई हेकड़ी अब उस पर भारी पड़ गई। मामले में गुरुवार को एसपी अनुराग आर्य के निर्देश पर कोतवाली में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गवाह ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के अलावा अन्य माध्यम से धमकाने की तहरीर दी थी। जिले में मुख्तार पर यह तीसरा मुकदमा है। दो मामलों में उसकी पेशी चल रही है। गवाह का चेहरा देखना चाहता था मुख्‍तार आरोप है कि हाल के दिनों में वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेशी के दौरान मुख्तार ने अपने वकील से गवाह का चेहरा दिखाने को कहा था। माना जा रहा है कि उसने गवाह को धमकाने की नियत से ऐसा किया था। उसने फोटो भेजने की भी बात कही थी। इस मामले में नगर कोतवाली में धारा 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 2014 में हुई हत्‍या का मामला तरवां के ऐरा कला गांव में छह फरवरी 2014 को सड़क निर्माण में लगे बिहार के मजदूर राम इकबाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मुख्तार अंसारी सहित 11 लोग आरोपित बनाए गए थे। मुख्तार पर षडयंत्र रचने का आरोप लगा था। इसमें बाद में गैंगस्टर एक्ट का भी मुकदमा दर्ज हुआ था। मामले की सुनवाई आजमगढ़ एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है। अपने बयान से पलट गया था दुर्गा प्रताप सिंह मजदूर की हत्या के मामले में पुलिस का गवाह दुर्गा प्रताप सिंह पांच मई को अपने बयान से मुकर गया था। दुर्गा प्रताप सिंह ने पहले बयान दिया था कि इस हत्या की साजिश मुख्तार अंसारी ने रची है। सुनवाई के दौरान कहा कि उसने पुलिस को इस तरह का कोई बयान नहीं दिया था। न ही वह घटना से जुड़े किसी व्यक्ति को जानता है। गवाह ने कोर्ट को बताया था कि उसे किसी भी तरह का कोई भय नहीं है न ही लालच है। एक गवाह का चेहरा देखने व अन्य माध्यमों से धमकाने की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। गवाहों की सुरक्षा पूरी तरह से सुनिश्चित की गई है। - अनुराग आर्य, पुलिस अधीक्षक।

