जागरण संवाददाता, आजमगढ़। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी ने निर्वाचन कार्य में लापरवाही मिलने पर पांच बीएलओ और एक कंप्यूटर सहायक की सेवा समाप्ति का नोटिस शनिवार की देर शाम को जारी कर दिया। इसके साथ ही तत्कालीन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और दो सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का आदेश भी दिया है।

पल्हनी ब्लाक के परानापुर गांव निवासी विकास यादव का नाम मतदाता सूची में दस जगह दर्ज होने का मामला सपा प्रमुख एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उठाया था। इसके बाद जागरण की टीम परानापुर गांव पहुंची और विकास यादव के पिता जिबोध यादव से पूरी बातचीत करके 18 अक्टूबर को प्रथम पेज पर ‘पांच माह पहले पहली बार मतदाता बनने के लिए भरा फार्म-6, सूची में 10 जगह दर्ज हुआ नाम’ शीर्षक से खबर प्रकाशित करने के बाद जिला निर्वाचन कार्यालय ने मामले का संज्ञान लिया और एसडीएम के नेतृत्व में जांच कमेटी बना दी।

करीब एक सप्ताह तक चली जांच के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ने शनिवार को दोषी मिलने वाले पांच बीएलओ और एक कंप्यूटर सहायक की सेवा समाप्ति की नोटिस जारी करने का निर्देश दे दिया। जिनको सेवा समाप्ति की नोटिस दी गई है, उन्हे मतदाता सूची के कार्य से भी तत्काल हटा दिया गया है।