जागरण संवाददाता, आजमगढ़। बिलरियागंज थाने के दारोगा और उनके चालक पर वाहन में टक्कर मारने के बाद अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगा है। मामले में भाजपा जिला मंत्री आशीष गुप्ता ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर संबंधित पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। घटना का वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रचलित हो रही है। उच्च अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं।

मसुरियापुर गांव निवासी आशीष गुप्ता ने शिकायती पत्र में बताया कि 10 सितंबर को वह अपने वाहन से आजमगढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम में जा रहे थे। आरोप है कि इसी दौरान बिलरियागंज थाने के दारोगा संतोष कुमार यादव और उनके चालक ने साइड से उनके वाहन में टक्कर मार दी। आरोप है कि टक्कर के बाद उनके चालक ने दारोगा से घटना के संबंध में बात करने का प्रयास किया तो दारोगा और चालक ने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया।