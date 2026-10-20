दशहरा की खुशियां बदलीं मातम में, आजमगढ़ में दुर्गा पंडाल में करंट की चपेट में आने से 12 साल के बच्चे की मौत

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। फूलपुर क्षेत्र के जगदीशपुर गांव में दुर्गा पूजा के उल्लास के बीच सोमवार की रात करंट की चपेट में आने से 12 वर्षीय बालक की मौत हो गई। मृतक की पहचान पूर्व प्रधान बागेश्वर यादव के पौत्र श्रेयांस यादव के रूप में हुई है।