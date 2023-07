Azamgarh: एटीएस ने फिल्मी अंदाज में पेंटर नईमुर्रहमान को उठाया, परिवार के लोग परेशान; गांव में मची खलबली

चार पहिया वाहन से आए लोग गांव के बाहर गाड़ी खड़ी कर आबादी में स्थित चाय की दुकान पर पहुंचे और पेंटर के बारे में जानकारी ली। उन्होंने आसपास मौजूद लोगों से बताया कि हमें पेंटिंग कराना है। संभव हो तो उसे बुला दें। उनकी बातों में आकर गांव का कोई व्यक्ति पेंटिंग का कार्य करने वाले नईमुर्रहमान पुत्र स्व अयाज को लेकर वहां पहुंचा।

पुलिस इसकी पुष्टि जरूर कर रही है, लेकिन और कुछ बचाने से बचती रही।

अमिलो (आजमगढ़), संवाद सूत्र। मुबारकपुर थाना क्षेत्र के कौड़िया निवासी पेंटर नईमुर्रहमान को एटीएस ने शुक्रवार को उसके गांव से उठा लिया। फिल्मी अंदाज में वाहन में बैठाने के बाद उसे लेकर चलते बने। इससे जहां स्वजन हलकान हैं वहीं आसपास के गांव के लोग भी सशंकित हैं। पुलिस इसकी पुष्टि जरूर कर रही है, लेकिन और कुछ बचाने से बचती रही। बात करते-करते वाहन में बैठाकर ले गए चार पहिया वाहन से आए लोग गांव के बाहर गाड़ी खड़ी कर आबादी में स्थित चाय की दुकान पर पहुंचे और पेंटर के बारे में जानकारी ली। उन्होंने आसपास मौजूद लोगों से बताया कि हमें पेंटिंग कराना है। संभव हो तो उसे बुला दें। उनकी बातों में आकर गांव का कोई व्यक्ति पेंटिंग का कार्य करने वाले नईमुर्रहमान पुत्र स्व: अयाज को लेकर वहां पहुंचा। इसके बाद वाहन सवार लोग पेंटर से बातचीत करते हुए अपने वाहन तक गए और नईमुर्रहमान को वाहन में बैठा लिया। खुद को बताया क्राइम ब्रांच स यह देख जब वहां मौजूद लोगों ने कारण जानना चाहा तो वाहन सवार खुद को क्राइम ब्रांच का बताते हुए निकल लिए। युवक को उठाए जाने की चर्चा से गांव में हलचल मच गई। गांव के लोगों ने इस बात की तस्दीक करने के लिए जब मुबारकपुर थाना प्रभारी राजेश कुमार से जानने का प्रयास किया तो थानाध्यक्ष द्वारा इस मामले में अनभिज्ञता जाहिर की गई। क्षेत्र के लोग युवक को उठाए जाने के बाद से डरे-सहमे हुए हैं। इस मामले में एएसपी शैलेंद्र लाल का कहना रहा कि किसी मामले में पूछताछ के लिए ले जाने की जानकारी के अलावा और कुछ पता नहीं है।

