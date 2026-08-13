'भारत विरोधी मानसिकता से ग्रसित हैं अखिलेश और राहुल', मंत्री अनिल राजभर ने सपा-कांग्रेस पर साधा निशाना

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। जिले में स्वतंत्रता दिवस से पहले आयोजित हर घर तिरंगा कार्यक्रम के समापन के बाद प्रेस-प्रतिनिधि से कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर अनिल राजभर ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी आतंकवादी मानसिकता से ग्रसित है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बस का देश और समाज का निर्माण नहीं है।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि भारत के विरुद्ध जो दुनिया में बैठे हैं और भारत में पैसा भेजते हैं और भारत के खिलाफ इस्तेमाल होता है। नरेन्द्र मोदी की सरकार उस पैसे को रोकना चाहती है। जबकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव व राहुल गांधी उस पैसे को यहां लाना चाहते हैं या भारत विरोधी मानसिकता से ग्रसित लोग हैं।

पूरे देश में फहरा रहा है तिरंगा- अनिल राजभर कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में हर घर तिरंगा फहराया जा रहा है। जम्मू कश्मीर, अनंतनाग से लेकर कश्मीर डल झील के हर शिकारे पर तिरंगा झंडा लहरा रहा है। यह बहुत ही सौभाग्य की बात है। हम सभी को मिलकर मनाना चाहिए।

इसके साथ ही खासतौर पर वर्तमान में जो परिस्थितियों हैं, देश विरोधी ताकतें लगातार हमारे नौजवानों को टारगेट कर रही हैं। उनको लेकर नए-नए प्रयोग करने की कोशिश कर रही हैं। उसका एक ही जवाब है राष्ट्र से भारी भावना पूरे देश में उसका निर्माण किया जाए।