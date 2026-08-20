आजमगढ़ में अनियंत्रित होकर पक्के पोखरे में गिरी अर्टिगा कार, दरवाजा खुल जाने से बची चालक की जान

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। बिलरियागंज कस्बे के ऐतिहासिक पक्के पोखरे में बुधवार की रात लगभग आठ बजे एक युवक की अर्टिगा कार अचानक अनियंत्रित होकर गिर गई। बरोही फतेहपुर निवासी शशांक शेखर यादव की अर्टिगा को लेकर मधनापार निवासी गोलू बाजार में खरीददारी करने आया था और उसने गाड़ी को पक्के पोखरे के पास खड़ा किया था।

जब गोलू खरीददारी पूरी करके वापस लौटा और पोखरे के पास खड़ी गाड़ी को आगे बढ़ाने लगा, तभी अचानक कार अनियंत्रित हो गई और पोखरे में गिर गई। कार को पानी में गिरता देख आस-पास के दुकानदार और राहगीर तुरंत मदद के लिए मौके की तरफ दौड़े।

इस बीच, कार का दरवाजा खुल जाने से चालक गोलू ने सूझबूझ दिखाई और समय रहते तैरकर सुरक्षित बाहर निकल आया, जिससे उसकी जान बच गई और एक बड़ा हादसा होने से टल गया। हादसे की सूचना मिलने के बाद पोखरे के चारों तरफ सैकड़ों ग्रामीण जुट गए। स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। स्थानीय लोगों की मदद से क्रेन के माध्यम से रात लगभग दस बजे कार को पानी से बाहर निकाला गया।

यह घटना स्थानीय लोगों के लिए एक चेतावनी के रूप में सामने आई है कि सड़क पर सतर्क रहना कितना आवश्यक है। गोलू की सूझबूझ ने उसे इस संकट से बाहर निकाला, लेकिन यह घटना इस बात का भी संकेत है कि अनियंत्रित वाहन चलाने से कितनी गंभीर स्थिति उत्पन्न हो सकती है।