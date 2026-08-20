आजमगढ़ में अनियंत्रित होकर पक्के पोखरे में गिरी अर्टिगा कार, दरवाजा खुल जाने से बची चालक की जान
आजमगढ़ के बिलरियागंज में एक अर्टिगा कार अनियंत्रित होकर पक्के पोखरे में गिर गई। चालक गोलू ने सूझबूझ दिखाते हुए तैरकर अपनी जान बचाई, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया।
HighLights
आजमगढ़ में अर्टिगा कार अनियंत्रित होकर पोखरे में गिरी।
चालक गोलू ने दरवाजा खुलने पर तैरकर जान बचाई।
क्रेन की मदद से कार को पोखरे से बाहर निकाला गया।
जागरण संवाददाता, आजमगढ़। बिलरियागंज कस्बे के ऐतिहासिक पक्के पोखरे में बुधवार की रात लगभग आठ बजे एक युवक की अर्टिगा कार अचानक अनियंत्रित होकर गिर गई। बरोही फतेहपुर निवासी शशांक शेखर यादव की अर्टिगा को लेकर मधनापार निवासी गोलू बाजार में खरीददारी करने आया था और उसने गाड़ी को पक्के पोखरे के पास खड़ा किया था।
जब गोलू खरीददारी पूरी करके वापस लौटा और पोखरे के पास खड़ी गाड़ी को आगे बढ़ाने लगा, तभी अचानक कार अनियंत्रित हो गई और पोखरे में गिर गई। कार को पानी में गिरता देख आस-पास के दुकानदार और राहगीर तुरंत मदद के लिए मौके की तरफ दौड़े।
इस बीच, कार का दरवाजा खुल जाने से चालक गोलू ने सूझबूझ दिखाई और समय रहते तैरकर सुरक्षित बाहर निकल आया, जिससे उसकी जान बच गई और एक बड़ा हादसा होने से टल गया।
हादसे की सूचना मिलने के बाद पोखरे के चारों तरफ सैकड़ों ग्रामीण जुट गए। स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। स्थानीय लोगों की मदद से क्रेन के माध्यम से रात लगभग दस बजे कार को पानी से बाहर निकाला गया।
यह घटना स्थानीय लोगों के लिए एक चेतावनी के रूप में सामने आई है कि सड़क पर सतर्क रहना कितना आवश्यक है। गोलू की सूझबूझ ने उसे इस संकट से बाहर निकाला, लेकिन यह घटना इस बात का भी संकेत है कि अनियंत्रित वाहन चलाने से कितनी गंभीर स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
स्थानीय प्रशासन ने भी इस घटना के बाद सुरक्षा उपायों पर विचार करने का आश्वासन दिया है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। ग्रामीणों ने भी इस घटना के बाद सड़क पर सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया है।इस प्रकार की घटनाएं न केवल चालक के लिए बल्कि आस-पास के लोगों के लिए भी खतरा बन सकती हैं। इसलिए सभी को सड़क पर सतर्क रहने की आवश्यकता है।