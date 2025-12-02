सड़क हादसे में मृत महिला के परिजनों को अखिलेश ने दिए एक लाख, तब खुला जाम

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। घोसी के विधायक रहे स्व. सुधाकर सिंह को श्रद्धांजलि देने उनके घर जा रहे सपा प्रमुख अखिलेश यादव मंगलवार को आमजगढ़-मऊ मार्ग पर दो किलोमीटर लंबे जाम में फंस गए। आजमगढ़ के मुबारकपुर के हरैयाचट्टी पर मऊ जा रही परिवहन निगम की बस की चपेट में आकर जान गंवाने वाली महिला के स्वजन और ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा रखा था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

क मदद के रूप में लिफाफे में रखकर एक लाख रुपये दिए। उन्होंने घोसी के सांसद राजीव राय को बुधवार को ही एक लाख रुपये का चेक देने का भी निर्देश दिया। साथ ही परिवार को सरकारी मदद दिलाने के लिए जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार से बात की। इसके बाद दो किलोमीटर लंबा जाम खत्म हुआ और अखिलेश आगे रवाना हुए।

जहानागंज के बस्ती गांव की रहने वालीं दोपहर में दवा लाने के लिए निकली थीं। सड़क पार करते समय बस की चपेट में आकर उनकी मौत हो गई। मुहम्मदाबाद कोतवाली पुलिस उनका शव आटो में लेकर जाने लगी। इसका पता चला तो ग्रामीणों ने करीब दो किलोमीटर तक आटो का पीछा करके शव को कब्जे में लिया और वापस हरैयाचट्टी पर लाकर सड़क को जाम कर दिया। इसी दौरान स्व. सुधाकर सिंह के घर मऊ जा रहे अखिलेश का काफिला भी करीब 40 मिनट तक जाम में फंसा रहा।

अखिलेश ने वापस लौटते समय सठियांव में पूर्व मंत्री चंद्रदेवराम यादव ‘करैली’ के आवास पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि एसआइआर में लगे जिन कर्मचारियों की असमय मौत हुई है, सपा उनके परिवार को पार्टी फंड से दो-दो लाख रुपये की मदद दे रही है।

उन्होंने लोगों से एसआइआर फार्म भरकर अपना नाम वोटर लिस्ट में जरूर जुड़वाने की अपील की। कहा कि भाजपा सरकार में किसानों और गरीबों की सुनने वाला कोई नहीं है। भ्रष्टाचार, मंहगाई, बेरोजगारी चरम पर है। सपा नेताओं को झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेजा जा रहा है।