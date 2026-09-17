'अमेरिका के दबाव में लगाए गए टैक्स को वापस ले केंद्र सरकार', अजय राय ने यूपी में कानून व्यवस्था पर भी उठाए सवाल

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अमेरिका के दबाव में जो जनता पर टैक्स लगाया गया है, उसे तत्काल वापस लिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन पर देशवासियों को यूपीआई को तोहफा गिफ्ट किया है।

अब दो हजार से अधिक का पेमेंट पेटीएम या गूगल से करने पर 0.4 प्रतिशत टैक्स देना होगा। दीया जला रहे हैं, जन्मदिन मना रहे हैं। यह पूरी तरह से सरकारी कार्यक्रम है। स्कूलों को निर्देश दिया गया है, इसे तत्काल बंद करना चाहिए।

गरीबों को रोजी-रोटी कैसे मिले, युवाओं को रोजगार कैसे मिले, महंगाई पर नियंत्रण कैसे लगेगा, इस पर केंद्र सरकार बात नहीं करती है। महराजगंज क्षेत्र में साईं मैरेज हाल में पूर्व मंत्री दलसिंगार यादव की छठवीं पुण्यतिथि में शामिल होने के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा कि देश के प्रधानमंत्री है मोदी, जन्मदिन मना रहे हें। सोचिए, आज जिनके घरों में भोजन नहीं है, जो माताओं-बहनों का इलाज नहीं करा पा रहे हैं। जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। बाढ़ में कितने लोग काल कवलित हो गए। रोज घटनाएं घट रही हैं, इस पर बात करने को सरकार तैयार नहीं है। देशहित की बात कीजिए। जनता के हित की बात करें। गरीब जनता की रोजी-रोटी कैसे चले, कैसे रोजगार मिले, कैसे वह काम करे, सरकार को इस पर काम करना चाहिए।

गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के बारे में कांग्रेस की क्या सोंच है, इस सवाल पर कहा कि कांग्रेस पार्टी दलसिंगार यादव के परिवार के साथ खड़ी है। प्रदेश में कांग्रेस आगे बढ़ रही है। राहुल गांधी का जो नेतृत्व मिला है, उसे देश के अंदर देख सकते हैं। अभी प्रयागराज में छात्रों की गूंज का कार्यक्रम हुआ। लाखों बच्चे आए। चारो तरफ कांग्रेस के प्रति और राहुल गांधी के प्रति दीवानगी है। हम सभी कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं।

ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकारों के हित में कांग्रेस की सोंच क्या है, इस सवाल के जवाब में कहा कि निश्चित तौर पर ग्रामीण पत्रकार अगर नहीं रहे तो गांव की बात, गलियारे की बात बाहर नहीं आएगी। कांग्रेस की सरकार बनने पर ग्रामीण पत्रकारों की मदद होगी।

इसके साथ ही कुछ ऐसी योजना बनाएंगे, जिससे आप के परिवार की मदद हो सके। कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, अब देखिए यह तो पूरी पार्टी तय करेगी, हम लोग सभी 75 जिलों में अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं। सपा से गठबंधन के सवाल पर कहा कि यह राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा।

इसके पूर्व कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद सभा को संबोधित करते हुए केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो गई है। हत्याएं हो रही हैं, सरकार का अपराधियों पर कोई नियंत्रण नहीं है।