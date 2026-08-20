आजमगढ़ में डिजिटल अरेस्ट कर देशद्रोह के मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर ठगे 26.70 लाख, आरोपित गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। डिजिटल अरेस्ट कर देशद्रोह के मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर 26.70 लाख रुपये की साइबर ठगी करने वाले आरोपित को साइबर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसकी पहचान जहांगीर आलम निवासी मछली माहौल, लालकुर्ती, आमीनाबाद, लखनऊ के रूप में हुई है। उसके पास से दो मोबाइल फोन, विभिन्न मोबाइल नंबरों से संबंधित सिमकार्ड और 2,070 रुपये बरामद हुए हैं।

अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि एक व्यक्ति ने साइबर थाने में तहरीर देकर बताया था कि उसे वाट्सएप काल कर खुद को सीआइओ अधिकारी बताने वाले लोगों ने कहा कि उसके खाते से गलत लेनदेन हुआ है। उसके विरुद्ध देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होने की बात कहकर उसे भयभीत किया गया और डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया। गिरफ्तारी से बचाने के नाम पर उससे 26.70 लाख रुपये अलग-अलग खातों में स्थानांतरित करा लिए गए।

तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जहांगीर आलम का नाम सामने आया। पुलिस टीम ने लखनऊ पहुंचकर उसे उसकी सहमति से आजमगढ़ लाकर पूछताछ की। साक्ष्यों के आधार पर गुरुवार को उसे गिरफ्तार कर लिया गया।