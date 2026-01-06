जागरण संवाददाता, आजमगढ़। जहानागंज थाना क्षेत्र अंतर्गत कादीपुर गांव में मंगलवार की शाम पांच बजे बच्चों को घर छोड़ वापस लौट रही एक स्कूली बस ने सड़क किनारे बैठी महिला को रौंद दिया। हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई।

आक्रोशित ग्रामीणों ने बस को घेर पुलिस को घटना की जानकारी दी।मौके पर पहुंची पुलिस विधिक कार्रवाई करते हुए चालक और बस को अपने कब्जे में लेकर थाने ले गई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि कादीपुर गांव निवासी देवेंद्र कुमार खरवार उर्फ डब्बू क्षेत्र के आदर्श पब्लिक स्कूल की बस चलाता था।

बताया क‍ि प्रतिदिन की तरह वह स्कूल की छुट्टी होने के बाद बच्चों को छोड़कर बस लेकर वापस घर लौट रहा था। लोगों ने बताया कि बस की रफ्तार काफी तेज थी, गांव की मुख्य सड़क पर घर के बाहर बैठी 48 वर्षीय फरती देवी को रौंदते हुए पास में पड़े पशुओं के नाद से जा टकराई। घटना के बाद ग्रामीणों ने बस को घेर लिया। ग्रामीणों ने बताया कि चालक पूरी तरह से नशे में धुत था।