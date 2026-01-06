Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    आजमगढ़ में तेज रफ्तार स्कूली बस ने महिला को कुचला, मौके पर मौत; चालक नशे में म‍िला धुत

    By Saurabh SinghEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 06:58 PM (IST)

    आजमगढ़ के जहानागंज थाना क्षेत्र के कादीपुर गांव में मंगलवार शाम एक तेज रफ्तार स्कूली बस ने घर लौटते समय सड़क किनारे बैठी 48 वर्षीय महिला फरती देवी को ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

     ग्रामीणों ने आरोप लगाया क‍ि हादसे के समय चालक नशे में धुत था।

    जागरण संवाददाता, आजमगढ़। जहानागंज थाना क्षेत्र अंतर्गत कादीपुर गांव में मंगलवार की शाम पांच बजे बच्चों को घर छोड़ वापस लौट रही एक स्कूली बस ने सड़क किनारे बैठी महिला को रौंद दिया। हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई।

    आक्रोशित ग्रामीणों ने बस को घेर पुलिस को घटना की जानकारी दी।मौके पर पहुंची पुलिस विधिक कार्रवाई करते हुए चालक और बस को अपने कब्जे में लेकर थाने ले गई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि कादीपुर गांव निवासी देवेंद्र कुमार खरवार उर्फ डब्बू क्षेत्र के आदर्श पब्लिक स्कूल की बस चलाता था।

    बताया क‍ि प्रतिदिन की तरह वह स्कूल की छुट्टी होने के बाद बच्चों को छोड़कर बस लेकर वापस घर लौट रहा था। लोगों ने बताया कि बस की रफ्तार काफी तेज थी, गांव की मुख्य सड़क पर घर के बाहर बैठी 48 वर्षीय फरती देवी को रौंदते हुए पास में पड़े पशुओं के नाद से जा टकराई। घटना के बाद ग्रामीणों ने बस को घेर लिया। ग्रामीणों ने बताया कि चालक पूरी तरह से नशे में धुत था।

    फरती देवी के पति लालचंद यादव मजदूरी कर भरण पोषण करते थे। फिरती देवी के दो बेटे हैं वह भी मजदूरी करते हैं। चौकी प्रभारी अभिषेक सिंह ने बताया कि स्वजन के तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। घटना के बाद स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल है।