Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
News

27 और 28 अगस्त को ई-रिक्शा यात्रा बहनों- माताओं के लिए बिल्कुल फ्री, रक्षाबंधन पर आजमगढ़ में अनोखी पहल

By Anil MishraEdited By: Abhishek sharma
Updated: Thu, 27 Aug 2026 01:22 PM (IST)

आजमगढ़ में रक्षाबंधन पर माताओं और बहनों के लिए 27 और 28 अगस्त को मुफ्त ई-रिक्शा सेवा शुरू की गई ...और पढ़ें

रक्षाबंधन पर आजमगढ़ में माताओं-बहनों के लिए निःशुल्क ई-रिक्शा सेवा की अनूठी पहल।

रक्षाबंधन पर आजमगढ़ में माताओं-बहनों के लिए निःशुल्क ई-रिक्शा सेवा की अनूठी पहल।

HighLights

  1. आजमगढ़ में रक्षाबंधन पर माताओं-बहनों के लिए निःशुल्क ई-रिक्शा सेवा शुरू।

  2. दुर्गा पूजा महासमिति अध्यक्ष अरविंद मोदनवाल के नेतृत्व में यह पहल।

  3. दो दिनों तक महिलाओं को सुरक्षित और सुगम आवागमन मिलेगा।

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर आजमगढ़ शहर में माताओं और बहनों के आवागमन को सुगम व सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से एक विशेष सामाजिक पहल की शुरुआत की गई है।

आजमगढ़ दुर्गा पूजा महासमिति के अध्यक्ष अरविंद मोदनवाल के नेतृत्व में शहर भर में 27 और 28 अगस्त दो दिन के लिए निःशुल्क ई-रिक्शा सेवा संचालित की जा रही है।

इस सेवा का मुख्य उद्देश्य रक्षाबंधन के अवसर पर अपने भाइयों को राखी बांधने जा रही बहनों और महिलाओं को बिना किसी आर्थिक व यातायात संबंधी परेशानी के सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाना है।

इस सेवा को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के चालकों व प्रतिनिधियों के संपर्क नंबर भी जारी किए गए हैं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर यात्री सीधे उनसे संपर्क कर सकें।

जिसमें ई रिक्शा चालक गोलू सोनकर 8090324117, प्रदुम्न गौड़ 7266808053, कमल गौड़ 9450213903, आदित्य सोनकर 8931898873, दिवाकर सोनकर 7309611463 से संपर्क कर सकते हैं।

अरविंद मोदनवाल के नेतृत्व में शुरू हुई इस पहल की शहरवासियों और विशेषकर महिलाओं द्वारा काफी सराहना की जा रही है। संस्था के प्रतिनिधियों का कहना है कि रक्षाबंधन भाई-बहन के प्रेम और सुरक्षा का त्योहार है, और इस अवसर पर माताओं-बहनों की सेवा करना ही महासमिति का सच्चा संकल्प है।दो दिनों तक चलने वाली इस मुफ्त ई-रिक्शा सेवा से शहर में दूर-दराज से आने-जाने वाली महिलाओं को काफी राहत मिलेगी। 