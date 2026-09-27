आजमगढ़ के देवगांव में अनियंत्रित होकर पुलिया को तोड़कर बस पलटी, 14 यात्री घायल

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। मऊ जिले के घोसी थाना क्षेत्र के बोझी बाजार से श्रद्धालुओं को लेकर मीरजापुर जिले के अड़गड़ानंद बाबा आश्रम में दर्शन के लिए जा रही बस अनियंत्रित होकर देवगांव कोतवाली के कंजहित बार्डर के पास शनिवार की देर रात अर्द्धनिर्मित पुलिया को तोड़कर नाले में पलट गई। इस दुर्घटना में 14 लोग घायल हो गए और पांच बच्चे एवं नौ अन्य लोग बाल-बाल बच गए।

बस के पलटने की सूचना मिलते ही देवगांव कोतवाल सुनील कुमार सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को बाहर निकालकर सौ सैय्या संयुक्त चिकित्सालय लालगंज पहुंचाया। घायलों की पहचान गुड्डी यादव (55 वर्ष) निवासी बोझी बाजार थाना घोसी जिला मऊ, गुड़िया यादव (30 वर्ष), सोनम (35 वर्ष), महेश यादव (65 वर्ष) बेलभद्रपुर बोझी बाजार, रीता (40 वर्ष) बेलभद्रपुर बोझी बाजार, शिवपूजन निषाद (65 वर्ष) बेलभद्रपुर हाटा-बोझी बाजार, परमा (60 वर्ष), रामबचन (60 वर्ष), रामप्यारे (80 वर्ष), सुदामा (60 वर्ष), सुक्खू (62 वर्ष), मंगल (65 वर्ष), सुदामा (65 वर्ष) सभी निवासी बोझी बाजार थाना घोसी जिला मऊ और ड्राइवर राममिलन (40 वर्ष) निवासी बेल्थरा थाना उभांव जिला बलिया के रूप में हुई है।