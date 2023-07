फाइनेंस कंपनी के ऋण अधिकारी ऋषिकेश तिवारी आंबेडकर नगर के ढाेल बजवा से कलेक्शन कर वापस अतरौलिया में स्थित फाइनेंस कंपनी के कार्यालय पर आ रहे थे। इसी बीच अमारी मोड़ के पास पीछे से आए बाइक सवार तीन बदमाशों ने इनकी बाइक को रोक लिया। इसके बाद बैग छीनने लगे। विरोध करने पर हाथापाई भी की। इसके बाद धक्का देते हुए रुपये से भरे बैग को लेकर भाग निकले।

संवाद सूत्र, अतरौलिया (आजमगढ़)। आजमगढ़ और आंबेडकर नगर जिले की सीमा पर अमारी मोड़ के पास गुरुवार की शाम को बाइक सवार तीन बदमाशों ने उत्कर्ष स्मार्ट फाइनेंस के ऋण अधिकारी ऋषिकेश तिवारी से 50 हजार रुपये लूट लिए। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश भाग निकले। दोनों जिलों की पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। फाइनेंस कंपनी के ऋण अधिकारी ऋषिकेश तिवारी आंबेडकर नगर के ढाेल बजवा से कलेक्शन कर वापस अतरौलिया में स्थित फाइनेंस कंपनी के कार्यालय पर आ रहे थे। इसी बीच अमारी मोड़ के पास पीछे से आए बाइक सवार तीन बदमाशों ने इनकी बाइक को रोक लिया। इसके बाद बैग छीनने लगे। विरोध करने पर हाथापाई भी की। धक्का देते हुए रुपये से भरे बैग को लेकर भाग निकले बदमाश इसके बाद धक्का देते हुए रुपये से भरे बैग को लेकर भाग निकले। पीड़ित ने घटना स्थल से महज दो मीटर की दूरी पर स्थित पुलिस चौकी पर जाकर जानकारी दी। लूट की सूचना पर दोनों जिले की पुलिस अपने-अपने सीमाओं में नाकाबंदी कर चेकिंग अभियान शुरू कर दिया।

