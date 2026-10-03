आजमगढ़ में 61 लाख रुपये के 265 मोबाइल बरामद, स्वामियों को तलाशकर लौटाए गए फोन

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। पुलिस ने गुम हुए 265 एंड्रायड मोबाइल फोन बरामद कर शनिवार को उनके स्वामियों को सौंप दिए। बरामद मोबाइल की कीमत करीब 61 लाख रुपये के आसपास है। फरवरी 2024 से अब तक पुलिस कुल 6,035 मोबाइल बरामद कर चुकी है, जिनकी कीमत करीब 14 करोड़ 37 लाख रुपये है।

गुम हुए मोबाइल की बरामदगी के लिए पुलिस की ओर से फरवरी 2024 से अभियान चलाया जा रहा है। मोबाइल धारक केंद्रीय उपकरण पहचान पंजीकरण (सीईआइआर) पोर्टल पर शिकायत दर्ज करते हैं। इसके बाद पुलिस की ओर से तकनीकी माध्यम से मोबाइल की तलाश कर उन्हें बरामद किया जाता है।