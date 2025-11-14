Language
    यूपी में फॉर्म देने के लिए घर नहीं पहुंच रहे BLO, SIR की धीमी रफ्तार से नाराज हुए मतदाता

    By Ganesh Srivastava Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 05:53 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य में बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर फॉर्म न देने से मतदाता निराश हैं। विशेष पुनरीक्षण अभियान की धीमी गति के कारण मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और संशोधन कराने में बाधा आ रही है। मतदाताओं ने चुनाव आयोग से बीएलओ की जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग की है ताकि पात्र मतदाता फॉर्म भरने से वंचित न रहें।

    बीएलओ प्रपत्र देने नहीं पहुंचे घर।

    संवाद सूत्र, रुदौली (अयोध्या)। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया शुरू हुए 10 दिन का समय बीत चुका है। निर्वाचन आयोग के अनुसार बीएलओ को प्रत्येक मतदाता के घर तीन बार जाना है और प्रपत्र देने के बाद उसे भरवाना भी है, लेकिन स्थिति ठीक इसके विपरीत है।

    मतदाता घरों पर बीएलओ के आने का इंतजार कर रहे हैं और बीएलओ कहीं एक किनारे बैठ कर ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। ऐसे में आयोग की एसआआर प्रक्रिया पर तमाम सवाल उठ रहे हैं।

    बीएलओ नगर के किसी घर तक प्रपत्र देने नहीं पहुंचे और न ही बूथों पर जा रहे हैं। बीएलओ वार्ड में जाकर अपनी मनचाही जगह पर बैठ जाते हैं और मतदाता स्वयं उनके पास जाकर वर्ष 2003 की वोटर लिस्ट में पहले अपना नाम तलाशते हैं और स्वयं की तलाश के बाद प्रपत्र प्राप्त कर रहे हैं।

    नगर के मख्दूम साहब वार्ड में ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई है। मोहल्ला पुराना कोट में एक मैदान में वोटर लिस्ट व प्रपत्र लेकर बैठे विवेक खरे व शैलजा मिश्रा को वोटरों ने घेर रखा था।

    बीएलओ शैलजा मिश्रा के पास रखी वोटर लिस्ट में लोग अपना नाम ढूंढते नजर आए और कुछ मतदाता बीएलओ विवेक खरे से अपना प्रपत्र पाने का प्रयास कर रहे थे।

    तमाम निर्देशों के बाद भी बीएलओ घर-घर न जाकर एक स्थान पर ही बैठ कर कार्य निपटा रहे हैं। नगर पालिका के सभासद आशीष वैश्य, सभासद प्रतिनिधि ताजुद्दीन पप्पू, कुलदीप सोनकर ने बताया कि नगर में कई ऐसे बीएलओ हैं जो घरों तक नहीं जा रहे हैं।

    इस संबंध में एसडीएम संतोष कुमार ने बताया कि कुछ वार्डों में हो रही समस्या संज्ञान में आई है। इसका समाधान कर कार्य में तेजी लाई जाएगी और सभी कार्य समय रहते पूरे किए जायेंगे।