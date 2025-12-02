Language
    यूपी में 31 दिसंबर तक किसान करा सकते हैं फसल बीमा, जानकारी प्राप्त करने के लिए टोल फ्री नंबर जारी

    By Ganesh Srivastava Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 06:48 PM (IST)

    31 दिसंबर तक किसान करा सकते हैं फसल बीमा।

    संवाद सूत्र, शुजागंज (अयोध्या)। किसान रबी फसल चक्र की फसलों का बीमा 31 दिसंबर तक करा सकते हैं। सहायक विकास अधिकारी कृषि चंद्रसेन ने बताया कि बटाईदार किसान भी फसल बीमा के जरिये उपज सुरक्षित रख सकते हैं। उन्हें सिर्फ भूमि स्वामी की बटाई खेती कराने का सहमतिपत्र अतिरिक्त प्रपत्र के रूप में जमा करना होगा।

    उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी आफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से प्रभावी है। जिन किसानों का क्रेडिट कार्ड बना है, वह बैंक से प्रीमियम कटा सकते हैं।

    जिन किसानों के पास क्रेडिट कार्ड नहीं है वह खतौनी प्रति, बैंक पासबुक, आधार, मोबाइल नंबर देकर फसल बीमा करा सकते हैं। जो बटाई पर खेती कर रहे हैं, वह इन प्रपत्रों के साथ मालिकाना सहमतिपत्र उपलब्ध कराएंगे।

    उन्होंने बताया कि किसान वर्तमान में गेहूं, लाही, आलू व सरसों की फसल का बीमा करा सकते हैं। यह सुविधा 31 दिसंबर तक किसानों के लिए उपलब्ध है। टोल फ्री नंबर 1447 पर फोन कर भी इससे संबंधित समस्त जानकारी प्राप्त की जा सकती है।