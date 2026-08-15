अयोध्या राम मंदिर में आज से शुरू होगा रामलला का झूला विहार, निकलेगी भव्य पालकी यात्रा

जागरण संवाददाता, अयोध्या। राम मंदिर के भूतल पर विराजमान रामलला का झूला विहार सावन शुक्ल तृतीया तिथि से प्रारंभ हो जाएगा। शनिवार को अपराह्न चार बजे रामजन्मभूमि परिसर में राम मंदिर से कुबेर टीला तक पालकी यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें रामलला व उनके तीनों भाइयों और माता जानकी के चल विग्रहों को परिसर का भ्रमण कराया जाएगा। इसके बाद रामलला के गर्भगृह के समक्ष भूतल पर स्वर्ण-रजत मिश्रित हिंडोले पर विधि-विधान से विराजमान कर अर्चक झूला झुलाएंगे। झूलनोत्सव के समस्त कार्यक्रम श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की धार्मिक समिति के निर्देशन में संपन्न होंगे। इस अवसर पर रामनगरी के प्रमुख मंदिरों के साधु-संत भी उपस्थित रहेंगे।

पालकी यात्रा में शामिल होंगे साधु-संत ट्रस्ट की धार्मिक समिति की ओर से गत दिनों लिए गए निर्णय के अनुसार इस वर्ष राम मंदिर में झूलनोत्सव सावन शुक्ल तृतीया तिथि से प्रारंभ हो रहा है। इसी दिन रामनगरी के अन्य मंदिरों से भी शोभायात्रा निकलेगी, जो मणिपर्वत तक जाएगी और राम-जानकी का झूला विहार कराया जाएगा। राम मंदिर में गत वर्षों में नागपंचमी तिथि से झूला पड़ता था और अर्चक रामलला को प्रतिदिन झूला विहार कराते थे। इस बार रामनगरी की ही परंपरा का पालन किया जा रहा है।