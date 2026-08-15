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अयोध्या राम मंदिर में आज से शुरू होगा रामलला का झूला विहार, निकलेगी भव्य पालकी यात्रा

By Lavlesh Kumar Mishra Edited By: Abhishek Saxena
Updated: Sat, 15 Aug 2026 09:34 AM (IST)

आज सावन शुक्ल तृतीया से अयोध्या राम मंदिर में रामलला का झूला विहार शुरू होगा। शाम 4 बजे रामजन्मभूमि परिसर में कुबेर टीला तक पालकी यात्रा निकलेगी, जिसमें रामलला और उनके भाइयों के चल विग्रह शामिल होंगे।

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HighLights

  1. सावन शुक्ल तृतीया से रामलला का झूला विहार अयोध्या में शुरू

  2. शाम 4 बजे राम मंदिर से कुबेर टीला तक पालकी यात्रा

  3. रामलला स्वर्ण-रजत मिश्रित हिंडोले पर विधि-विधान से विराजमान होंगे

जागरण संवाददाता, अयोध्या। राम मंदिर के भूतल पर विराजमान रामलला का झूला विहार सावन शुक्ल तृतीया तिथि से प्रारंभ हो जाएगा। शनिवार को अपराह्न चार बजे रामजन्मभूमि परिसर में राम मंदिर से कुबेर टीला तक पालकी यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें रामलला व उनके तीनों भाइयों और माता जानकी के चल विग्रहों को परिसर का भ्रमण कराया जाएगा। इसके बाद रामलला के गर्भगृह के समक्ष भूतल पर स्वर्ण-रजत मिश्रित हिंडोले पर विधि-विधान से विराजमान कर अर्चक झूला झुलाएंगे। झूलनोत्सव के समस्त कार्यक्रम श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की धार्मिक समिति के निर्देशन में संपन्न होंगे। इस अवसर पर रामनगरी के प्रमुख मंदिरों के साधु-संत भी उपस्थित रहेंगे।

पालकी यात्रा में शामिल होंगे साधु-संत

ट्रस्ट की धार्मिक समिति की ओर से गत दिनों लिए गए निर्णय के अनुसार इस वर्ष राम मंदिर में झूलनोत्सव सावन शुक्ल तृतीया तिथि से प्रारंभ हो रहा है। इसी दिन रामनगरी के अन्य मंदिरों से भी शोभायात्रा निकलेगी, जो मणिपर्वत तक जाएगी और राम-जानकी का झूला विहार कराया जाएगा। राम मंदिर में गत वर्षों में नागपंचमी तिथि से झूला पड़ता था और अर्चक रामलला को प्रतिदिन झूला विहार कराते थे। इस बार रामनगरी की ही परंपरा का पालन किया जा रहा है।

धार्मिक समिति के सदस्यों और स्थानीय साधु-संतों की उपस्थिति में पालकी यात्रा निकलेगी

मंदिर के व्यवस्था प्रमुख आचार्य इंद्रदेव मिश्र ने बताया कि अपराह्न चार बजे धार्मिक समिति के सदस्यों और स्थानीय साधु-संतों की उपस्थिति में पालकी यात्रा निकलेगी। इसमें दर्शनार्थी भी शामिल हो सकेंगे। यह यात्रा परिसर में ही स्थित कुबेर टीले तक जाएगी। यहां पूजन-अर्चन के पश्चात पुन: यात्रा राम मंदिर पहुंचेगी और रामलला, उनके तीनों भाइयों और माता जानकी को झूले पर विराजमान कराया जाएगा।

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त्रि में शयन आरती के पश्चात उन्हें रात्रि विश्राम कराया जाएगा

आचार्य इंद्रदेव मिश्र ने बताया कि इसके बाद प्रतिदिन प्रात:काल की श्रृंगार आरती के पश्चात सभी चल विग्रहों को झूले पर विराजमान करा कर अर्चक झूला झुलाएंगे और रात्रि में शयन आरती के पश्चात उन्हें रात्रि विश्राम कराया जाएगा। झूलनोत्सव सावन शुक्ल पूर्णिमा (रक्षाबंधन) तक चलेगा। इस दौरान रामलला का दर्शन करने आने वाले भक्तों को दिव्य दर्शन प्राप्त हो सकेगा।