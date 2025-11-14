आतंकी षड़यंत्र: अयोध्या के राम मंदिर को विस्फोट से उड़ा कर बाबरी मस्जिद बनाने की मिलती रही धमकियां

रविप्रकाश श्रीवास्तव, जागरण अयोध्या : हम बाबरी मस्जिद की तामीर फिर से करेंगे। राममंदिर को आइइडी विस्फोट में उड़ा दिया जाएगा। मंदिर को चार किलो आरडीएक्स के साथ नष्ट कर दिया जाएगा...आदि...आदि...। राम मंदिर को लेकर उगला गया यह जहर किसी फिल्म का डायलाग नहीं है। ये ऐसे आतंकी शब्द हैं, जो समय-सयम पर रामनगरी का चैन छीनते रहे हैं।

दिल्ली में हुए धमाके का भी बाबरी कनेक्शन मिलने के बाद रामनगरी एकबार फिर असहज है, क्योंकि कुछ दिन बाद राम मंदिर पर ध्वजारोहण होना है, जिसमें प्रधानमंत्री को आना है। छह दिसंबर को विवादित ढांचा ध्वंस की बरसी के आसपास आतंकी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले थे। उनका निशाना रामनगरी भी हो सकती थी।

राम मंदिर आतंकियों के आंख की किरकिरी बना है। कई बार धमकियां भी मिलीं। रामजन्मभूमि पर आए सुप्रीम निर्णय के बाद से यह षड़यंत्र और भी गहराता जा रहा है। पुलिस अभिलेखों में दर्ज तीन मुकदमे इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, जो नवंबर 2019 में सुप्रीम निर्णय के बाद से अब तक की अवधि में पंजीकृत हुए हैं।

रामजन्मभूमि ट्रस्ट की मेल आइडी पर बीती 12 अप्रैल को धमकी भरा संदेश मिला था। ट्रस्ट के एकाउंट अफसर की ओर से साइबर क्राइम थाना में इसकी प्राथमिकी दर्ज कराई गई। इसमें राम मंदिर को आइइडी विस्फोट में उड़ाने की धमकी दी गई थी। इसको आठ माह हो चुके हैं, लेकिन अभी तक साइबर क्राइम पुलिस यह पता नहीं लगा सकी है कि धमकी भरा मेल कहां से भेजा गया था।

इससे पहले 22 अगस्त 2024 को भी ट्रस्ट के हेल्पडेस्क नंबर पर आतंकी संदेश मिला था, जिसमें राम मंदिर को आरडीएक्स से नष्ट कर मस्जिद बनाने की धमकी दी गई थी। थाना रामजन्मभूमि में इसका अभियोग पंजीकृत किया गया। जांच शुरू हुई तो धमकी देने वाले का कनेक्शन भागलपुर से निकला।

पुलिस ने भागलपुर से मकसूद और अमन की गिरफ्तारी कर उन्हें जेल भेजा, लेकिन धमकी दिलवाने के पीछे किसका हाथ था उस षड़यंत्रकारी का नाम सामने नहीं आ सका है। इसकी विवेचना कर रहे उप निरीक्षक विवेक गुप्त के अनुसार प्रकरण में अभी जांच चल रही है। इसी तरह फरवरी 2023 में रामलला सदन मंदिर में रहने वाले मनोज कुमार तिवारी के मोबाइल पर भी धमकी भरा संदेश मिला था, जिसमें रामजन्मभूमि को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। इसकी भी प्राथमिकी थाना रामजन्मभूमि में दर्ज है।

आतंकियों की धमकी से आशंकित होती रही रामनगरी

रामजन्मभूमि को नुकसान पहुंचाने के लिए अल कायदा तो कभी जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों की भूमिका सामने आ चुकी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दो वर्ष पहले अंतरराष्ट्रीय जिहादी समूह ने अपनी पत्रिका गजवा-ए-हिंद के ताजा अंक में उल्लेख किया था कि अलकायदा राम मंदिर को तोड़ कर उसकी जगह एक मस्जिद बनाएगा।