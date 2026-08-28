श्रीराम लला की कलाई पर बांधी गई बहन शांता की भेजी गई स्पेशल राखी, धान व केले के रेशे से तैयार किया गया रक्षा सूत्र

जागरण संवाददाता, अयोध्या। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर श्रीराम लला की कलाई पर भी राखी बांधी गई। सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त सुबह 6.23 बजे से 9.48 बजे तक को ध्यान में रख श्रीराम लला की कलाई पर उस विशेष राखी को बांधा गया जो बड़ी बहन शांता की ओर से रामलला को अर्पित की गई।

श्रृंगी ऋषि आश्रम से श्रीराम लला की बहन शांता की राखी भी गुरुवार को राम मंदिर मंदिर पहुंच गई है। शांता ने अपने भाइयों राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को राखी भेजी है। शृंगी ऋषि सेवा संस्थान प्रतिवर्ष शांता की ओर से रामलला को राखी अर्पित करता है। जिसको आज रामलला की कलाई पर बांधा गया।

अयोध्या के राम मंदिर में शुक्रवार को विशेष श्रृंगार किया गया। रक्षाबंधन पर्व को लेकर तैयारी गुरुवार से ही की गई थी। रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर भगवान राम की बड़ी बहन शांता की ओर से रामलला को अर्पित विशेष राखी लेकर बड़ी संख्या में रामभक्त अयोध्या पहुंचे।

अयोध्या पहुंचने पर इसे श्रीमणिरामदास जी की छावनी के उत्तराधिकारी महांत कमलनयन दास व मंदिर के पुजारी संतोष दास को श्रृंगी ऋषि आश्रम के पुजारी महेंद्र गोस्वामी व सीताराम दास ने सौंपा। तीन दिन से इस राखी का पूजन चल रहा था। राम मंदिर के पुजारियों को रक्षा सूत्र के साथ 56 भोग के लिए मिष्ठान, फल एवं उपहार भेजे गये। गाजे बाजे और धूमधाम से इसकी यात्रा निकली।

भगवान श्रीराम की बड़ी बहन शांता शांता को भगवान श्रीराम की बड़ी बहन धार्मिक मान्यताओं में माना जाता है। उनका विवाह महर्षि श्रृंगी ऋषि से हुआ था। हर वर्ष रक्षाबंधन पर्व पर शृंगी ऋषि सेवा संस्थान सदियों पुरानी आध्यात्मिक परंपरा को जीवंत करता है। वरिष्ठ पुजारी संतोष कुमार ने बताया कि मां कौशल्या की एक बड़ी बहन थीं। राजा दशरथ के मित्र, अंग देश के राजा रोमपाद और उनकी पत्नी वर्षिणी (जो कौशल्या की बहन थीं) निःसंतान थे। राजा दशरथ ने स्नेह वश अपनी पुत्री शांता उन्हें गोद दे दी थी।