अयोध्या में बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ अनशन पर बैठे सपा सांसद अवधेश प्रसाद, बोले- जारी रहेगी पीड़ितों की लड़ाई

जागरण संवाददाता, अयोध्या। 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के चौड़ीकरण की जद में आए 11 मकानों पर बुलडोजर कार्रवाई के बाद सियासत तेज हो गई है। बुधवार को सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने जनौरा नाका पहुंचकर प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। इसके बाद वह मौके पर ही अनशन पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि लोगों के घर गिराना उचित नहीं है। समाजवादी पार्टी हर कदम पर पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी रहेगी और उनकी लड़ाई आगे भी जारी रखेगी।

इससे पहले सपा के पूर्व मंत्री पवन पांडेय भी पीड़ित परिवारों के बीच पहुंचे थे। उन्होंने प्रभावित लोगों की सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से फोन पर बातचीत कराई। इसके बाद सांसद अवधेश प्रसाद के पहुंचने से मामला और राजनीतिक रूप से गरमा गया।