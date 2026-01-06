Language
    सपा नेता राजा मान सिंह की तीन करोड़ रुपये की साढ़े तीन बीघा भूमि भी कुर्क, अब वाहनों पर भी होगी कार्रवाई

    By Ravi Srivastava Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 07:17 PM (IST)

    सपा नेता राजा मान सिंह के विरुद्ध कुर्की की कार्रवाई जारी है। मंगलवार को पुलिस ने साखूपारा और सरियावां में स्थित उसके तीन भूखंडों को कुर्क किया है, जि ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    संवाद सूत्र, अयोध्या। सपा नेता राजा मान सिंह के विरुद्ध कुर्की की कार्रवाई जारी है। मंगलवार को पुलिस ने साखूपारा और सरियावां में स्थित उसके तीन भूखंडों को कुर्क किया है, जिनकी कुल कीमत तीन करोड़ रुपये बताई गई है। मानसिंह पर प्रापर्टी में निवेश कराने के नाम पर कई लोगों को ठगने का आरोप है।

    सरियावां निवासी मानसिंह सपा का जिला पंचायत सदस्य एवं समाजवादी युवजन सभा का राष्ट्रीय सचिव भी है। मानसिंह सहित उसके गिरोह के 15 लोग वर्तमान में जेल में हैं, जिसमें उसकी पत्नी नीतू भी है। गैंगस्टर का मुकदमा पंजीकृत होने के बाद उसके विरुद्ध संपत्ति जब्त की जा रही है। खेत के बाद अब उसके वाहनों को कुर्क किया जाएगा। इसकी विवेचना थाना प्रभारी रामजन्मभूमि अभिमन्यु शुक्ल कर रहे हैं।

    उन्होंने बताया कि अब तक मानसिंह का निर्माणाधीन होटल, कार्यालय कुर्क किया जा चुका है, जिनकी कुल कीमत 14 करोड़ रुपये है। मंगलवार को हुई कार्रवाई के बाद अब तक उसकी 17 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। मानसिंह पर 20 मुकदमे पंजीकृत हैं।