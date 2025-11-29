श्रीराम मंदिर के दान काउंटर पर विदेशी मुद्रा प्रतिबंधित, मंदिर निर्माण से पहले चलाया गया था समर्पण अभियान

प्रवीण तिवारी, जागरण अयोध्या: राम मंदिर परिसर स्थित दान काउंटर पर किसी भी देश की मुद्रा दान में स्वीकार नहीं की जाएगी। इस पर श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने प्रतिबंध लगाया है। रामलला के विदेशी दर्शनार्थियों के पास दानपात्र ही एकमात्र विकल्प है, जिसमें वह अपनी सामार्थ्य के अनुरूप विदेशी मुद्रा अर्पित कर सकते हैं। यह व्यवस्था लागू है। काउंटर पर विदेशी मुद्रा नहीं ली जा रही।

दरअसल मंदिर निर्माण के पहले निधि समर्पण अभियान चला था। विदेश में राम मंदिर निर्माण के लिए श्रद्धालुओं की ओर से एकत्र की गई धनराशि के लिए बाद में ट्रस्ट ने भारतीय स्टेट बैंक में खाता खुलवाया। यह खाता नई दिल्ली में बैंक की मुख्य ब्रांच में हैं। जब ये खाता खुला तो इसमें एक करोड़ रुपये की धनराशि आनलाइन ट्रांसफर हुई थी, जो अब लगभग 11 करोड़ हो चुकी है।

ट्रस्ट से जुड़े सूत्र बताते हैं कि यदि विदेश में रहने वाले भक्त चाहें तो इसी खाते में आनलाइन धनराशि भेज सकते हैं। पर यहां पर आकर विदेशी मुद्रा का दान संभव नहीं है। इसके लिए मंदिर में अलग-अलग स्थानों पर बड़े-बड़े लगभग 20 दानपात्र लगे हैं। इसी में ये धनराशि अर्पित की जा सकती है। यहां दान काउंटर भी है, जहां पर अर्पित होने वाली धनराशि की रसीद भी भक्तों को दी जाती है।