अयोध्या में चढ़ावा चोरी के बाद एक और कांड, दुर्गा प्रतिमा बना रहा मूर्तिकार एडवांस रकम लेकर फरार

जागरण संवाददाता, अयोध्या। राम नगरी अयोध्या में राम मंदिर से चढ़ावा चोरी के बाद अब मूर्तिकार का मामला सामने आया है। यहां पर दुर्गा प्रतिमा बना रहा मूर्तिकार उत्तम पाल टीम के साथ फरार हो गया है। उसके पास 125 दुर्गा प्रतिमाओं का ऑर्डर था।

देवकाली इलाके में दुर्गा प्रतिमा बना रहा मूर्तिकार उत्तम पाल एडवांस रुपए लेकर अचानक अपनी टीम के साथ फरार हो गया। मूर्तिकार के फरार होने की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में दुर्गा पूजा समितियों के लोग मौके पर पहुंच गए। सूचना पर मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया, स्थिति पर पुलिस नजर बनाए हुए है।

मूर्तिकार उत्तम पाल और टीम पर प्रतिमाओं का काम अधूरा छोड़कर भागने का आरोप है। मूर्तिकार ने समितियों से एडवांस रकम ले रखी थी। उसके पास अयोध्या शहर, ग्रामीण क्षेत्र अन्य जिलों की 125 दुर्गा प्रतिमाओं का ऑर्डर होने की जानकारी मिली है। मूर्तिकार के फरार होने से प्रतिमाएं अधूरी रह गईं हैं।

केंद्रीय दुर्गा पूजा एवं रामलीला समन्वय समिति के अध्यक्ष मनोज जायसवाल भी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि उत्तम पाल के पास अयोध्या शहर, ग्रामीण क्षेत्र और अन्य जनपदों की करीब 125 दुर्गा प्रतिमाओं का ऑर्डर था।

समितियों के लोगों ने प्रतिमाओं की बुकिंग के लिए मूर्तिकार को एडवांस रकम भी दे रखी थी। उसके ऊपर प्रतिमाएं तैयार करने के लिए लगाए गए बांस का भी करीब दो लाख रुपये का भुगतान बकाया बताया जा रहा है।