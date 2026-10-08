भाजपा में शामिल होंगे सपा के बागी विधायक अभय सिंह, सदस्यता ग्रहण में पहुंचेंगे पंकज चौधरी समेत कई दिग्गज नेता

जागरण संवाददाता, अयोध्या। गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र से सपा के बागी विधायक अभय सिंह 14 अक्टूबर को भाजपा में शामिल होंगे। गौरीगंज में प्रस्तावित विशाल जनसभा में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी उन्हें पार्टी की औपचारिक सदस्यता दिलाएंगे। कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं के पहुंचने की तैयारी है।

दैनिक जागरण से बातचीत में अभय सिंह ने स्वयं भाजपा में शामिल होने की पुष्टि की है। उनके साथ गौरीगंज से सपा के बागी विधायक राकेश प्रताप सिंह भी भाजपा का दामन थामेंगे। अभय सिंह की भाजपा में एंट्री को विधानसभा चुनाव से पहले गोसाईगंज की राजनीति में बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। उनकी भाजपा में आमद के साथ क्षेत्र में नए सियासी समीकरणों की चर्चा तेज हो गई है। खासकर आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की ओर से दी जाने वाली जिम्मेदारी को लेकर राजनीतिक गलियारों में कयास लगाए जा रहे हैं।