पति की आखिरी निशानी और 20 लाख की हीरा जड़ित चेन खोई, राम मंदिर के सेवादार ने लौटाई

जागरण संवाददाता, अयोध्या। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की चर्चाओं के बीच सुखद खबर भी आई है। दर्शन के लिए आईं मुजफ्फरनगर की निर्मला देवी की बेशकीमती चेन खो गई, जिससे वह सदमे में आ गईं। यह हीराजड़ित सोने की चेन करीब 20 लाख रुपये की थी और उनके स्वर्गीय पति की दी हुई निशानी।

चेन खोने के बाद वह मायूस थीं, लेकिन राम मंदिर के सेवादार ध्रुवेश मिश्रा ने उन्हें ऐसा भरोसा दिया, जिसे वह कभी नहीं भूल पाएंगी। शनिवार को ध्रुवेश मिश्रा को अमावा मंदिर के समीप हनुमानगढ़ी की ओर जाने वाले मार्ग पर सोने की चेन पड़ी मिली।