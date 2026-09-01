राम मंदिर ट्रस्ट को जल्द मिलेगा पहला सीईओ,  चयन समिति आज सौंपेगी तीन नामों का पैनल

जागरण संवाददाता, अयोध्या। श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के चयन के लिए गठित समिति के तीनों सदस्य अयोध्या पहुंच गए हैं। चयन समिति की ओर से मंगलवार को ट्रस्ट अध्यक्ष महंत नृत्यगोपालदास को सीईओ पद के लिए तीन नामों का पैनल सौंपा जाएगा। इसके बाद ट्रस्ट अध्यक्ष के आश्रम मणिरामदास जी की छावनी में ही ट्रस्ट अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारियों के साथ चयन समिति की बैठक होगी।

इसमें सीईओ पद के कार्य, दायित्व, अधिकार, वेतन, नवीनीकरण प्रक्रिया आदि पर गहन विचार विमर्श होगा। इसके बाद दो सितंबर को होने वाली ट्रस्ट बैठक में सीईओ पद के लिए किसी एक नाम की घोषणा ट्रस्टी करेंगे। इसकी पुष्टि चयन समिति के एक सदस्य ने ‘जागरण’ से दूरभाष पर बातचीत में की है।



उन्होंने बताया कि सीईओ पद के लिए योग्य पाए गए तीन नामों का अंतिम रूप से चयन करके पैनल तैयार कर लिया गया है। इसे सुबह 11 बजे ट्रस्ट अध्यक्ष को सौंपा जाएगा। इस अवसर पर ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव कृष्णमोहन, कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंददेव गिरि, ट्रस्ट सदस्य महंत दिनेंद्रदास सहित अन्य के भी उपस्थित रहने की संभावना है।

पैनल को ट्रस्ट को सौंपने के लिए चयन समिति के अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस प्रमोद कोहली, सदस्य डा. सुरेश हावड़े व रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी मंगलवार की शाम अयोध्या पहुंच गए हैं। एक सदस्य ने बताया कि पैनल में शामिल तीनों नाम अलग अलग सेवा में योगदान दे चुके लोगों के हैं। उन्होंने किसी भी नाम को उजागर करने से इनकार किया। कहा, इसे अति गोपनीय रखा गया है।