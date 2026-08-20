कृष्णमोहन के पास ही रहेगी अंतरिम महासचिव की कमान, सर्वसम्मत चेहरा न मिलने तक टला स्थाई मनोनयन

लवलेश कुमार मिश्र, अयोध्या। श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव पद पर अभी किसी का मनोनयन होने की संभावना नहीं हैं। पूर्व महासचिव चंपतराय के त्यागपत्र के बाद कई दावेदारों के सामने आने पर कुछ ऐसी ही संभावना बन रही है।

किसी एक नाम पर सहमति नहीं बनने से ट्रस्टी कृष्णमोहन को ही अंतरिम महासचिव बनाए रखा जाएगा। इसका प्रमुख कारण चंपतराय की अचानक बढ़ी सक्रियता को भी माना जा रहा है। उनकी पुनर्वापसी की भी अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि इस संबंध में हर कोई स्पष्ट बोलने से कतराता है, लेकिन अधिकांश का यही मत है कि जब वह जांच में दोषी नहीं मिले, तो उन्हें ट्रस्ट में वापस लिया जाना न्यायोचित ही होगा। इस कारण महासचिव छोड़ ट्रस्ट के सचिव, प्रवक्ता व सीईओ पद के लिए घोषणा दो सितंबर की बैठक में संभावित है।

चढ़ावा चोरी मामले में अनियमितता व लापरवाही के आरोपों से घिरने के बाद ट्रस्ट के महासचिव रहे चंपतराय व पूर्व सदस्य डॉ. अनिल कुमार मिश्र ने अपने पदों से त्यागपत्र दे दिया था। साथ ही छह जुलाई की बैठक में ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) की नियुक्ति के लिए तीन सदस्यीय चयन समिति बना दी थी और नए महासचिव की नियुक्ति तक मंदिर की विभिन्न व्यवस्थाओं के सुचारु संचालन के लिए ट्रस्टी कृष्णमोहन को अंतरिम महासचिव बना दिया था।

तबसे कृष्णमोहन ही सक्रिय दिख रहे हैं और वही विभिन्न दायित्व भी संभाल रहे हैं। गत 22 जुलाई को हुई बैठक में महासचिव पद पर मनोनयन तय माना जा रहा था। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के केंद्रीय महामंत्री बजरंग लाल बांगड़ा, विहिप संरक्षक मंडल के सदस्य दिनेशचंद्र और बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक नीरज दौनेरिया सहित अन्य का नाम चर्चा में आया था।

अंतिम समय तक रेस में बजरंग लाल बांगड़ा बने रहे, परंतु अंत में इसकी घोषणा टाल दी गई। तत्समय माना गया कि किसी नाम पर सहमति नहीं बन पाने से मनोनयन स्थगित किया गया है। अब नालको (नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड) में हुए घोटाले में बांगड़ा पर सवाल उठने के बाद उन्हें रेस से बाहर बताया जाने लगा है। इसी बीच पूर्व महासचिव चंपतराय ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। वह प्रतिदिन किसी न किसी मंदिर में पहुंच कर साधु-संतों से मिल रहे हैं और कारसेवकपुरम में कार्यकर्ताओं से भी कुशलक्षेम पूछने लगे हैं।

गत सोमवार को आई एसआइटी की फाइनल रिपोर्ट में उन्हें केवल लापरवाही का जिम्मेदार माना गया है। इस कारण भी अब उनकी ट्रस्ट में दोबारा वापसी की कयासबाजी हो रही है। विहिप के एक पदाधिकारी कहते हैं, ट्रस्ट ने तात्कालिक रूप से उनका त्यागपत्र स्वीकार किया था।

जांच में वह आरोपित नहीं ठहराए गए, तो वापसी तय ही है। वहीं, ट्रस्टी महांत दिनेंद्रदास ने कहाकि चढ़ावा चोरी की जांच हो रही थी, इसलिए ट्रस्ट ने उनका त्यागपत्र स्वीकार किया था। जांच में उन पर कोई आरोप नहीं मिले हैं, तो उन्हें वापस लिए जाने में कोई समस्या नहीं है।

रिक्त तीन पदों में से दो पर मनोनयन संभव दो सितंबर की बैठक में ट्रस्ट के रिक्त तीन पदों में से दो पर मनोनयन संभावित है। दो पद चंपतराय व अनिल मिश्र के इस्तीफे से खाली हुए है, तो एक पद अयोध्या राजपरिवार के मुखिया रहे विमलेंद्र मोहन मिश्र के निधन से।

चंपतराय की पुनर्वापसी की अटकलें शुरू होने से एक पद छोड़ दो पर किसी काे सदस्य बनाया जाना तय है। इसके साथ ट्रस्ट के पहले सीईओ, प्रवक्ता व सचिव पद की घोषणा भी लगभग तय मानी जा रही है। सीईओ पद के लिए अंतिम साक्षात्कार पूरा हो गया है। शीघ्र ही चयन समिति तीन नामों का पैनल ट्रस्ट को सौंपेंगी।