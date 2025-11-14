राम मंदिर ध्वजारोहण से पहले अफसरों ने परखी PM के दर्शन-पूजन के रूट की व्यवस्था, सुरक्षा मजबूत करने के निर्देश

जागरण संवाददाता, अयोध्या। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण करने से पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे। इसके बाद वह रामलला व राम दरबार में दर्शन व आरती करेंगे। गुरुवार को एसपी सुरक्षा बलरामाचारी दुबे, सीआरपीएफ कमांडेंट सतीश दुबे, अपर जिलाधिकारी कानून व्यवस्था इंद्रकांत द्विवेदी, मंदिर मजिस्ट्रेट प्रवीण यादव ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।

इस दौरान पीएसी डिप्टी कमांडेंट अशोक कुमार वर्मा, रेडियो शाखा प्रभारी अर्जुनदेव सहित परिसर के तीनों क्षेत्राधिकारी, रामजन्मभूमि पुलिस चौकी प्रभारी सुनील कुमार व अन्य अधिकारियों ने प्रधानमंत्री के आगमन और दर्शन-पूजन से संबंधित रूटों का निरीक्षण किया और ट्रस्ट के पदाधिकारियों की ओर से दी गई उनके कार्यक्रम से संबंधित जानकारी के आधार पर सुरक्षा व्यवस्था का मूल्यांकन किया।