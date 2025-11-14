राम मंदिर ध्वजारोहण से पहले अफसरों ने परखी PM के दर्शन-पूजन के रूट की व्यवस्था, सुरक्षा मजबूत करने के निर्देश
अयोध्या में राम मंदिर के ध्वजारोहण से पहले अधिकारियों ने प्रधानमंत्री के दर्शन और पूजन मार्ग की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। सुरक्षा को मजबूत करने के निर्देश दिए गए, साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पेयजल और प्राथमिक चिकित्सा जैसी सुविधाओं का जायजा लिया गया। प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया।
जागरण संवाददाता, अयोध्या। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण करने से पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे। इसके बाद वह रामलला व राम दरबार में दर्शन व आरती करेंगे। गुरुवार को एसपी सुरक्षा बलरामाचारी दुबे, सीआरपीएफ कमांडेंट सतीश दुबे, अपर जिलाधिकारी कानून व्यवस्था इंद्रकांत द्विवेदी, मंदिर मजिस्ट्रेट प्रवीण यादव ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।
इस दौरान पीएसी डिप्टी कमांडेंट अशोक कुमार वर्मा, रेडियो शाखा प्रभारी अर्जुनदेव सहित परिसर के तीनों क्षेत्राधिकारी, रामजन्मभूमि पुलिस चौकी प्रभारी सुनील कुमार व अन्य अधिकारियों ने प्रधानमंत्री के आगमन और दर्शन-पूजन से संबंधित रूटों का निरीक्षण किया और ट्रस्ट के पदाधिकारियों की ओर से दी गई उनके कार्यक्रम से संबंधित जानकारी के आधार पर सुरक्षा व्यवस्था का मूल्यांकन किया।
इस दौरान मंदिर के महाद्वार से लेकर सिंह द्वार व मंदिर प्रांगण की व्यवस्थाएं देखी गईं। मंदिर परिसर में आयोजन स्थल व अतिथियों को दर्शन कराने के लिए मंदिर प्रांगण की लेन आदि का भी निरीक्षण किया।
इसके बाद परिसर में ही हुई बैठक में सुरक्षाकर्मियों की आवश्यकता पर मंथन किया गया और सुरक्षा ड्यूटी के लिए प्वाइंट का निर्धारण किया गया। एडीएम इंद्रकांत द्विवेदी ने बताया कि निरीक्षण के दौरान आयोजन से जुड़ी समस्त व्यवस्थाओं का मूल्यांकन किया गया है।
