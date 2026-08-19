अयोध्या राम मंदिर: दर्शन पास की बाध्यता खत्म, फिर भी ऑनलाइन बुकिंग फुल

लवलेश कुमार मिश्र, अयोध्या। श्रावण मास में रामनगरी आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। अयोध्या आ रहे सभी भक्त रामलला के दर्शन के भी इच्छुक दिख रहे हैं। इसी वजह से श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की वेबसाइट पर 31 अगस्त तक के समस्त दर्शन पास की बुकिंग पहले से फुल हो गई है। ऐसा तब है, जब ट्रस्ट की ओर से किसी भी मंदिर में दर्शन के लिए पास की बाध्यता नहीं लागू की गई है।

मंदिर परिसर पहुंचने वाले सभी भक्तों को इच्छानुसार सभी मंदिरों में बिना पास के दर्शन सुलभ हो रहा है। राम परिवार में दर्शन के लिए ट्रस्ट ने स्टील की लेन भी बनवा दी है, जिससे सामान्य दर्शनार्थी व पासधारक श्रद्धालु अलग-अलग लेन से दर्शन कर रहे हैं। हालांकि आरती में शामिल होने के लिए पास की बाध्यता अभी लागू है।

ट्रस्ट की वेबसाइट से पंद्रह दिन पहले ही दर्शनार्थी बुक कर ले रहे दर्शन पास राम मंदिर के अतिरिक्त परिसर के अन्य मंदिरों में दर्शन ट्रस्ट ने इसी वर्ष 13 अप्रैल से प्रारंभ किया था। भीड़ का आकलन करने के लिए पहले पूरक मंदिरों व सप्तर्षि मंदिरों के लिए पास की व्यवस्था लागू की गई। ट्रस्ट ने वेबसाइट पर दस अप्रैल से सामान्य दर्शन पास की सुविधा भी उपलब्ध कराई है। कुछ दिनों बाद श्रद्धालुओं की संख्या सामान्य होने पर ट्रस्ट ने मई माह से पास की अनिवार्यता समाप्त कर दी है।