राम मंदिर ध्वजारोहण का देशभर में होगा लाइव प्रसारण, अयोध्या में इन स्थानों पर लगेगी 30 LED स्क्रीन

जागरण संवाददाता, अयोध्या। रामजन्मभूमि परिसर के ध्वजारोहण समारोह से जुड़ी तैयारियों की मानीटरिंग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे कर रहे हैं। उत्सव के सफल आयोजन के लिए उच्चाधिकारी मंदिर ट्रस्ट से समन्वय स्थापित कर उनके निर्देशन में कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हाथों होने वाले ध्वजारोहण को पूरे देश को दिखाने के लिए इसका सीधा प्रसारण दूरदर्शन सहित सभी प्रमुख समाचार चैनलों और डिजिटल प्लेटफार्म पर किया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रामजन्मभूमि परिसर में जहां 200 फीट चौड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई जाएगी, तो अयोध्या के प्रमुख चौराहों (रामपथ तिराहा, सहादतगंज, टेढ़ी बाजार, नयाघाट पुल, रिकाबगंज, लता मंगेशकर चौक, सुग्रीव किला, राम की पैड़ी) सहित 30 से अधिक स्थानों पर भी एलईडी स्क्रीन लगाई जाएगी।

योगी सरकार ने इस समारोह को अब तक का सबसे भव्य आयोजन बनाने का संकल्प लिया है। उनके निर्देश पर यहां कार्य कर रहे वरिष्ठ अधिकारियों से वह तैयारियों की हर पल की जानकारी ले रहे हैं और इसे प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचाया जा रहा है।

पूरे शहर को दीपोत्सव से भी अधिक भव्य रूप प्रदान करने की तैयारी हो रही है। हर चौराहे पर भव्य तोरणद्वार बनाए जाएंगे, जिन पर सुनहरे अक्षरों में ‘जय श्रीराम’ अंकित होगा। 21 से 25 नवंबर तक चलने वाले अनुष्ठानों के दौरान अभूतपूर्व सांस्कृतिक आयोजन होंगे। प्रमुख चौराहों और स्थलों पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी।

पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के अधिकारी कलाकारों से संपर्क कर रहे हैं, ताकि रामकथा, नृत्य, भजन और लोक प्रस्तुतियों से माहौल भक्तिमय बन सके। सफाई और सजावट के लिए नगर निगम की टीमें दिन-रात साफ-सफाई और सुंदरीकरण में जुटी हैं।