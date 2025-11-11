राम मंदिर ध्वजारोहण का देशभर में होगा लाइव प्रसारण, अयोध्या में इन स्थानों पर लगेगी 30 LED स्क्रीन

Language
    By Lavlesh Kumar Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 08:43 PM (IST)

    राम मंदिर के ध्वजारोहण का सजीव प्रसारण पूरे देश में होगा। अयोध्या में श्रद्धालुओं के लिए 30 एलईडी स्क्रीन लगाई जाएंगी ताकि वे इस ऐतिहासिक क्षण को देख सकें। देशभर में प्रसारण की व्यापक तैयारी की जा रही है, जिससे हर कोई इस महत्वपूर्ण अवसर का साक्षी बन सके।

    जागरण संवाददाता, अयोध्या। रामजन्मभूमि परिसर के ध्वजारोहण समारोह से जुड़ी तैयारियों की मानीटरिंग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे कर रहे हैं। उत्सव के सफल आयोजन के लिए उच्चाधिकारी मंदिर ट्रस्ट से समन्वय स्थापित कर उनके निर्देशन में कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हाथों होने वाले ध्वजारोहण को पूरे देश को दिखाने के लिए इसका सीधा प्रसारण दूरदर्शन सहित सभी प्रमुख समाचार चैनलों और डिजिटल प्लेटफार्म पर किया जाएगा।

    रामजन्मभूमि परिसर में जहां 200 फीट चौड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई जाएगी, तो अयोध्या के प्रमुख चौराहों (रामपथ तिराहा, सहादतगंज, टेढ़ी बाजार, नयाघाट पुल, रिकाबगंज, लता मंगेशकर चौक, सुग्रीव किला, राम की पैड़ी) सहित 30 से अधिक स्थानों पर भी एलईडी स्क्रीन लगाई जाएगी।

    योगी सरकार ने इस समारोह को अब तक का सबसे भव्य आयोजन बनाने का संकल्प लिया है। उनके निर्देश पर यहां कार्य कर रहे वरिष्ठ अधिकारियों से वह तैयारियों की हर पल की जानकारी ले रहे हैं और इसे प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचाया जा रहा है।

    पूरे शहर को दीपोत्सव से भी अधिक भव्य रूप प्रदान करने की तैयारी हो रही है। हर चौराहे पर भव्य तोरणद्वार बनाए जाएंगे, जिन पर सुनहरे अक्षरों में ‘जय श्रीराम’ अंकित होगा। 21 से 25 नवंबर तक चलने वाले अनुष्ठानों के दौरान अभूतपूर्व सांस्कृतिक आयोजन होंगे। प्रमुख चौराहों और स्थलों पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी।

    पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के अधिकारी कलाकारों से संपर्क कर रहे हैं, ताकि रामकथा, नृत्य, भजन और लोक प्रस्तुतियों से माहौल भक्तिमय बन सके। सफाई और सजावट के लिए नगर निगम की टीमें दिन-रात साफ-सफाई और सुंदरीकरण में जुटी हैं।

    प्रमुख मार्गों की मरम्मत, घाटों पर रंग-रोगन, सड़क किनारे पौधारोपण कर फूलों के गमले सजाए जा रहे हैं। सरयू तट को भी स्वर्णिम रूप दिया जा रहा है। नगर आयुक्त जयेंद्र कुमार ने बताया कि पूरे शहर को “प्राण प्रतिष्ठा समारोह” की भांति सजाया जा रहा है। यह आयोजन केवल ध्वजारोहण नहीं, बल्कि रामनगरी की नई पहचान का प्रतीक होगा।