राम मंदिर ध्वजारोहण समारोह में देरी से आने वाले अतिथियों को नहीं मिलेगा प्रवेश, परिसर में पहुंचने का समय तय

लवलेश कुमार मिश्र, अयोध्या। रामजन्मभूमि परिसर में आयोजित होने वाले ध्वजारोहण समारोह में सुरक्षा बेहद सख्त रहेगी। लगभग तीन घंटे के इस आयोजन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की उपस्थिति होने से अतिरिक्त सतर्कता बरती जाएगी। इस कारण श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से आमंत्रित अतिथियों को भी ससमय पहुंचना होगा। यदि उन्हें पहुंचने में देरी होगी तो प्रवेश मिल पाना संभव नहीं हो सकेगा।

आयोजन निर्विघ्न संपन्न हो और प्रधानमंत्री के आगमन से पूर्व ही अतिथि यथास्थान ग्रहण कर लें, इसके लिए आयोजन समिति के सदस्य आमंत्रण भेजने के साथ उनसे संपर्क कर समय पर आगमन सुनिश्चित करने की जानकारी भी दे रहे हैं।

राम मंदिर सहित सभी पूरक मंदिरों के निर्माण की पूर्णता पर 25 नवंबर को प्रस्तावित उत्सव में पीएम नरेन्द्र मोदी को ही ध्वजारोहण करना है। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत सहित कई बड़े पदाधिकारी भी उपस्थित रहेंगे।

इसी वजह से आयोजन को ‘जीरो टालरेंस, जीरो फेल्योर’ वाला बनाने के लिए समस्त प्रकार के यत्न किए जा रहे हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश तक ही सीमित रहने वाले उत्सव में ट्रस्ट की ओर से लगभग दस हजार अतिथियों को आमंत्रित किया जा रहा है। इन्हें आमंत्रण भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

इसी के साथ समिति से जुड़े सदस्यों को दायित्व सौंप कर अतिथियों को निर्धारित समय पर पहुंचने का अनुरोध भी किया जा रहा है। मुख्य आयोजन पूर्वाह्न 11 बजे से एक-डेढ़ बजे तक चलेगा। अतिथियों को सुबह दस बजे से पूर्व रामजन्मभूमि परिसर में पहुंच कर अपना स्थान ग्रहण कर लेने को कहा जा रहा है। स्थान का निर्धारण आमंत्रण कार्ड से ही होगा।

परिसर में प्रवेश करने से पहले अतिथियों को दो या तीन स्थानों पर अपनी पहचान व आमंत्रण सुनिश्चित कराना होगा। आमंत्रण पत्र से किसी अन्य का प्रवेश पूर्णत: निषिद्ध रहेगा। आयोजन प्रारंभ होने से लगभग 15-20 मिनट पहले प्रधानमंत्री का परिसर में आगमन हो जाएगा, इसीलिए अतिथियों को दस बजे से पूर्व आने को कहा जा रहा है। पीएम के आगमन से आधे घंटे पहले प्रवेश व निकास प्रतिबंधित किया जा सकता है।